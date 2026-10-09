24 biên bản hợp tác giáo dục được trao tại Hà Nội

Hợp tác giáo dục Việt Nam – Anh mở rộng lĩnh vực đào tạo

Trong số 24 biên bản ghi nhớ (MOU), có một văn bản cấp Chính phủ, 6 văn bản cấp Cục và 17 MOU giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức trong nước với đối tác quốc tế. Các nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Quang Hưng và Quốc vụ khanh phụ trách Kỹ năng thuộc Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, Nữ Nam tước Smith xứ Malvern, đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Bản ghi nhớ cập nhật khuôn khổ hợp tác giáo dục năm 2019, đồng thời bổ sung lĩnh vực giáo dục kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng (TVET). Phạm vi hợp tác bao gồm giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giảng dạy tiếng Anh, công nghệ giáo dục, giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non.

Trong giáo dục đại học, phía Anh khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học mở rộng hợp tác với đối tác Việt Nam thông qua chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học; đồng thời xem xét khả năng thành lập phân hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hai bên hướng tới trao đổi chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Các nội dung khác tập trung vào kỹ năng số, kỹ năng xanh, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công nghệ mới, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục nghề nghiệp.

Bản ghi nhớ cũng đề cập việc nâng cao trình độ tiếng Anh tại Việt Nam, bồi dưỡng năng lực giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm về giáo dục mầm non, ứng dụng công nghệ giáo dục trong trường phổ thông.

Để triển khai các nội dung hợp tác, hai bên thiết lập nhóm công tác chung nhằm xác định ưu tiên và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Kết nối cơ sở giáo dục, mở rộng hợp tác quốc tế

Bên cạnh thỏa thuận cấp Chính phủ, các MOU còn hướng tới tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ người học.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu, các đối tác tham gia có Trường Đại học Chosun (Hàn Quốc), Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Concordia (Canada) và Trường Đại học Newcastle (Australia). Các thỏa thuận giữa Cục Hợp tác quốc tế với Trường Đại học Concordia và Trường Đại học Newcastle đề cập đến hỗ trợ đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89 và hợp tác học thuật.

Trong giáo dục nghề nghiệp, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT hợp tác với Viện Giáo dục nghề nghiệp Liên bang Đức và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Một số thỏa thuận khác có sự tham gia của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Đại học City St George’s, Đại học London, Vietnam Foundation, Switch4Schools và DB Engineering and Consulting cùng các đối tác trong nước.

Việc ký kết và trao 24 MOU tạo cơ sở để các cơ quan, cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp cụ thể hóa hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn và huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.