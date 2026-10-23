24/10: Ninh Bình hạn chế giao thông thủy trên sông Đáy để tổ chức thi thuyền trưởng

Theo thông báo, thời gian hạn chế giao thông từ 6h - 17h ngày 24/10/2026. Phạm vi hạn chế tại khu vực từ Km75+300 - Km77+790 trên tuyến sông Đáy. Nội dung hạn chế là thu hẹp chuẩn tắc luồng đường thủy nội địa đã công bố nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức thi thực hành.

Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy, tổ chức thi thực hành điều động rời cầu, cập cầu cho học viên lớp Thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa.

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc hạn chế giao thông được triển khai trên cơ sở các quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông và phương án bảo đảm an toàn phục vụ hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Trước đó, Sở Xây dựng Ninh Bình đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Phương án hạn chế giao thông phục vụ kỳ thi cũng được các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, cho ý kiến nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động trên tuyến sông.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức thi, Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua khu vực từ Km75+300 - Km77+790 trên sông Đáy phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt tại khu vực; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan.

Các chủ phương tiện, thuyền trưởng cần chủ động theo dõi thông báo, điều chỉnh hành trình phù hợp, giảm tốc độ và chú ý quan sát khi đi qua khu vực hạn chế, tránh gây mất an toàn cho hoạt động thi thực hành cũng như các phương tiện đang lưu thông.

Việc thông báo hạn chế giao thông nhằm tạo điều kiện tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, duy trì trật tự giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đáy.

Tiến Anh