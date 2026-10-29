24.000 vận động viên sẽ tham dự giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Giải chạy Marathon Quốc tế TP. Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có quy mô, có sức ảnh hưởng lớn. Giải chạy không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch thể thao và tạo động lực cho kinh tế dịch vụ, mà còn thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo BTC, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Mùa thứ 8 năm 2025 đã có hơn 23.200 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Tổng tác động kinh tế của giải trong giai đoạn 2022 - 2025 ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD, phản ánh khả năng thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm cùng các dịch vụ địa phương.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 9 diễn ra từ ngày 04 - 06/12/2026, nằm trong chuỗi hoạt động điểm nhấn tháng 12 của Thành phố và song hành cùng Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 6 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội ” từ 04 - 12/12.

Giải chạy góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thể thao và kinh tế dịch vụ cho TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là 1 trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động. Chúng tôi đánh giá cao những đổi mới của mùa thứ 9, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam.”

Ở mùa giải này, đáng chú ý là cự ly 5km lần đầu tiên được tổ chức riêng vào chiều ngày 5/12, tạo điều kiện để nhiều gia đình, người mới bắt đầu có cơ hội tham gia ngày hội thể thao quy mô lớn.

Cung đường chạy tiếp tục là một điểm nhấn khi đưa vận động viên đi qua những địa danh biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời dự kiến duy trì chứng nhận của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Giải chạy không chỉ mang đến trải nghiệm thi đấu đặc sắc mà còn mở ra cơ hội khám phá nhịp sống thành phố, kết nối thể thao với du lịch, thương mại, dịch vụ và những trải nghiệm đô thị đa dạng.