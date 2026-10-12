239 triệu bảng chưa lấp nổi khoảng trống Salah

Thất bại 0-3 trước Man City có thể được giải thích một phần bằng chiếc thẻ đỏ của Ryan Gravenberch ở phút 62. Trước thời điểm ấy, tỷ số vẫn là 0-0 và Liverpool chơi không hề tệ, thậm chí có những giai đoạn khiến đội đầu bảng phải lùi sâu.

Nhưng một thống kê đáng chú ý hơn nằm ở phía trên: Liverpool tung ra 13 cú sút, 6 lần đưa bóng trúng đích nhưng chỉ đạt 0,86 xG và không tạo được cơ hội lớn nào. Huyền thoại Jamie Carragher thậm chí nhận xét đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Liverpool mùa này, nhưng họ vẫn “không tạo ra cơ hội”.

Vấn đề ấy đưa sự chú ý trở lại hai bản hợp đồng đắt giá Florian Wirtz và Bradley Barcola. Theo cách tính của This Is Anfield , tổng giá trị của bộ đôi này vào khoảng 239 triệu bảng, nhưng trước Man City, cả hai đều không thể trở thành người giúp Liverpool phá vỡ thế cân bằng.

Gần 730 phút, 0 bàn thắng

Wirtz đá cả 6 vòng Premier League mùa này, với khoảng 470 phút trên sân. Thành tích của tiền vệ trị giá 116 triệu bảng chỉ là một kiến tạo, chưa có bàn thắng. Tính cả mùa trước, anh chơi 39 trận Premier League cho Liverpool nhưng mới có 5 bàn và 4 kiến tạo.

Những con số càng đáng bàn bởi Wirtz không phải cầu thủ trẻ được mua về để học việc. Liverpool trả mức phí kỷ lục với kỳ vọng anh trở thành trung tâm sáng tạo mới, người đủ khả năng quyết định những trận đấu mà thế trận chiến thuật trở nên bế tắc.

Trước Man City, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế hiện lên khá rõ. Wirtz mất bóng 17 lần, nhiều nhất trận. Anh chỉ có 46 lần chạm bóng và 20 đường chuyền thành công, trong khi Elliot Anderson bên phía đối diện chạm bóng 100 lần, hoàn thành 71 đường chuyền và kiểm soát gần như toàn bộ khu trung tuyến.

Sky Sports nhận xét Wirtz vẫn chịu khó pressing và di chuyển, nhưng thứ Liverpool cần ở một cầu thủ có mức phí như vậy là khoảnh khắc tạo khác biệt. Trong những trận lớn, tiền vệ người Đức vẫn chưa mang lại điều ấy.

Carragher đi xa hơn. Sau trận, cựu hậu vệ Liverpool cho rằng đã đến lúc Wirtz phải rời đội hình xuất phát và đặt câu hỏi liệu anh từng thực sự “thống trị” trận đấu nào kể từ khi sang Anh hay chưa.

Bradley Barcola mới đến Anfield nên cần nhiều thời gian hơn, nhưng khởi đầu của cầu thủ người Pháp cũng chưa tạo được sức nặng tương xứng mức phí hơn 100 triệu bảng. Sau 4 trận Premier League với khoảng 258 phút, Barcola chưa ghi bàn hay kiến tạo.

Riêng trước Man City, anh chơi gần trọn trận nhưng chỉ có một cú sút, không trúng đích, với xG 0,05 và xA 0,02. Barcola có ba lần qua người thành công và tạo hai cơ hội, nhưng không tình huống nào đủ sức làm thay đổi cục diện.

Cộng lại, Wirtz và Barcola đã chơi gần 730 phút tại Premier League mùa này. Thành quả của bộ đôi trị giá khoảng 239 triệu bảng vẫn là 0 bàn và 1 kiến tạo.

Đây chưa phải mẫu số đủ lớn để kết luận hai thương vụ thất bại. Barcola mới bắt đầu hành trình tại Anh, còn cựu tiền đạo tuyển Anh, Daniel Sturridge cũng đặt vấn đề liệu việc Wirtz thường xuyên phải chơi ở những vai trò chưa thật sự quen thuộc có ảnh hưởng tới hiệu suất của anh hay không.

Dù vậy, bóng đá đỉnh cao không cho các bản hợp đồng hơn 100 triệu bảng quá nhiều thời gian để đứng ngoài cuộc. Mức phí càng lớn, kỳ vọng tạo ra tác động ngay lập tức càng cao.

Wirtz mất bóng 17 lần trước Man City và bị Carragher đề nghị loại khỏi đội hình xuất phát sau màn trình diễn mờ nhạt.

Liverpool cũng không thể viện lý do họ hoàn toàn mất hàng công tốt nhất. Alexander Isak vắng mặt trước Man City vì chấn thương, nhưng trước đó đã ghi 4 bàn ở Premier League mùa này. Một đội hình được đầu tư mạnh phải có khả năng sống sót khi một trung phong không thể ra sân.

Sau 6 vòng, Liverpool mới ghi 7 bàn. Riêng Isak đã đóng góp hơn một nửa số bàn ấy, trong khi Wirtz và Barcola chưa ghi bàn nào.

Khoản đầu tư rất lớn vì thế chưa giúp Liverpool giải quyết vấn đề quan trọng nhất sau khi Salah ra đi: tìm một người có thể chịu trách nhiệm khi trận đấu cần được định đoạt.

Liverpool mua cầu thủ giỏi, nhưng chưa mua được điểm tựa

Khoảng trống Salah để lại không chỉ được đo bằng số bàn thắng. Trong 9 năm tại Anfield, tiền đạo Ai Cập ghi 257 bàn trên mọi đấu trường và kết thúc sự nghiệp Liverpool với vị trí thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB.

Riêng Premier League, Salah ghi 191 bàn cho Liverpool và có 93 kiến tạo. Anh tạo tổng cộng 284 bàn thắng và kiến tạo cho CLB tại giải đấu, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào từng làm được cho một đội bóng trong lịch sử Premier League.

Mùa 2024/25 cho thấy rõ nhất sức nặng ấy. Salah ghi 29 bàn và kiến tạo 18 lần, trực tiếp góp dấu giày vào 47 bàn sau 38 vòng, kỷ lục của một cầu thủ trong mùa Premier League có 38 trận.

Con số 47 còn tạo ra một sự so sánh đáng suy nghĩ. Trung bình Salah trực tiếp tham gia khoảng 1,24 bàn mỗi trận tại Premier League mùa ấy. Liverpool hiện mới ghi 7 bàn sau 6 vòng mùa này, tức khoảng 1,17 bàn mỗi trận cho toàn đội.

Salah từng tạo 47 bàn thắng và kiến tạo chỉ trong mùa Premier League 2024/25, sản lượng Liverpool vẫn chưa tìm được người thay thế.

Không thể yêu cầu Wirtz hay Barcola lập tức tái hiện một trong những mùa giải cá nhân hay nhất lịch sử Premier League. Nhưng phép so sánh cho thấy Liverpool đã mất một khối lượng sản lượng tấn công khổng lồ khi Salah rời đi.

Quan trọng hơn, Salah mang tới thứ khó định giá hơn bàn thắng và kiến tạo. Đối thủ luôn phải dành thêm người cho cánh phải, luôn phải dè chừng những pha chạy vào sau lưng hàng thủ và không bao giờ được phép mất tập trung khi anh có bóng gần vùng cấm.

Ngay cả khi chơi không hay, Salah vẫn khiến đối phương phải thay đổi cách phòng ngự. Liverpool hiện chưa có cầu thủ nào tạo ra ảnh hưởng tương tự.

Wirtz muốn tham gia nhiều vào quá trình xây dựng lối chơi và cần bóng để kết nối các tuyến. Barcola mạnh khi có khoảng trống để tăng tốc. Isak là người gần nhất với vai trò đầu tàu về bàn thắng, nhưng thiên về kết thúc hơn là một cầu thủ có thể vừa sáng tạo, vừa ghi bàn, vừa khiến cả hệ thống tấn công xoay quanh mình.

Vấn đề lộ rõ khi Liverpool gặp Man City. Trong một giờ đầu, đội của Andoni Iraola chơi đủ tốt để giữ trận đấu cân bằng, nhưng không có cá nhân nào biến những thời điểm thuận lợi thành bàn thắng.

This Is Anfield gọi đây là sự thiếu vắng một “ngôi sao chủ lực”, một cầu thủ mà đồng đội có thể tìm đến khi trận đấu cần một khoảnh khắc khác biệt. Trang chuyên về Liverpool nhận xét chưa ai tiến gần tới việc bước vào vị trí Salah từng giữ.

Thực tế, vấn đề đã được nhìn thấy từ trước mùa giải. Khi đánh giá Liverpool hồi tháng 8, The Guardian cho rằng một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Iraola là thay thế Salah, trong bối cảnh trách nhiệm tạo khác biệt sẽ dồn nhiều hơn lên Wirtz và Isak.

Liverpool sau đó tiếp tục chi mạnh cho Barcola. Nhưng tiền có thể mua thêm kỹ thuật, tốc độ và tiềm năng, chứ không bảo đảm lập tức mua được vị thế của một ngôi sao đã trải qua hàng trăm trận lớn.

Điều ấy không đồng nghĩa Liverpool sai khi đầu tư cho Wirtz và Barcola. Cả hai vẫn còn nhiều thời gian, đặc biệt Barcola mới đến Anh chưa lâu, nhưng áp lực sẽ tăng nhanh nếu sản lượng tấn công tiếp tục thấp.

Carragher có lý khi đặt vấn đề với Wirtz sau gần 40 trận Premier League. Mùa đầu tiên có thể dùng để thích nghi, nhưng sang mùa thứ hai, mức phí 116 triệu bảng khiến những lý do ấy ngày càng khó thuyết phục nếu cầu thủ vẫn không tạo được ảnh hưởng rõ ràng.

Liverpool đã chi khoảng 239 triệu bảng cho Wirtz và Barcola với kỳ vọng xây một hàng công mới sau thời Salah. Hiện tại, họ có hai cầu thủ rất tài năng nhưng vẫn thiếu một người khiến đối thủ phải thay đổi kế hoạch chỉ vì sự hiện diện của anh.

Khoảng trống Salah vì thế không nằm ở chiếc áo số 11 hay một vị trí cụ thể trên sân. Liverpool đang thiếu người mà khi trận đấu bế tắc, cả Anfield biết quả bóng cần được đưa đến đâu.