234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Chốt sắp xếp trước 20/11

Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm gần 48%

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 562/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với ngày 1/7/2025. Kết quả này đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 47,7%.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình rà soát, xây dựng phương án, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Một số bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ; quá trình sắp xếp còn phát sinh khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Không thực hiện giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm hoàn thành các quyết định trước ngày 20/11/2026. (Ảnh minh họa).

28 hồ sơ sắp xếp phải hoàn thành quyết định trước ngày 15/11

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì rà soát, thống nhất số liệu và kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước; xác định rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng bộ, địa phương.

Một nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Riêng 28 hồ sơ đang được thẩm định phải hoàn thành quyết định trước ngày 15/11. Với hồ sơ đã đủ điều kiện, Bộ GD&ĐT phải ban hành quyết định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù được đề xuất giữ lại, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền và có căn cứ chứng minh. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định sẽ không được đề xuất giữ lại.

Các bộ, cơ quan Trung ương có cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trực thuộc phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, sáp nhập, giải thể theo phương án đã xác định, bảo đảm ban hành quyết định trước ngày 20/11. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương phải gửi hồ sơ sáp nhập các trường cao đẳng về Bộ GD&ĐT trước ngày 6/11.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao cho địa phương, việc bàn giao nguyên trạng phải hoàn thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Riêng những quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30/10/2026 phải hoàn thành bàn giao trước ngày 16/11.

Đề án sắp xếp hệ thống đại học phải trình trước ngày 10/11

Cùng với nhiệm vụ sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc xác định cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại.

Bộ cũng phải hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2026.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, các bộ, cơ quan phải hoàn thành rà soát, đề xuất phương án sắp xếp đối với từng cơ sở chậm nhất ngày 15/12/2026; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất ngày 15/1/2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý, gửi Bộ GD&ĐT thẩm định và ban hành quyết định trước ngày 20/11. Các địa phương phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận đầy đủ, chặt chẽ; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, không để gián đoạn hoạt động đào tạo.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; kịp thời hướng dẫn, xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Các bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; trường hợp chậm tiến độ phải báo cáo nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Theo yêu cầu tại Thông báo 562/TB-VPCP, Bộ GD&ĐT phải tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 10/12/2026.