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230 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tranh tài võ thuật

Ngày 21-9, tại Trường Cao đẳng Biên phòng, Cơ sở 2 (phường Bà Rịa, TPHCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026 thu hút 230 vận động viên tham dự

Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026 thu hút 230 vận động viên tham dự

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban tổ chức hội thao khu vực 2, dự và chủ trì hội thao.

Hội thao có 230 cán bộ chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực II tham gia.

Tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: đồng diễn 3 bài võ thể dục Bộ đội Biên phòng; phân thế võ thể dục; kỹ thuật đánh võ; chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật.

Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện võ thuật tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các đội thi đấu nội dung đồng diễn 3 bài võ thể dục

Các đội thi đấu nội dung đồng diễn 3 bài võ thể dục

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Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/230-can-bo-chien-si-bo-doi-bien-phong-tranh-tai-vo-thuat-post872612.html