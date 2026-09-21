230 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tranh tài võ thuật
Ngày 21-9, tại Trường Cao đẳng Biên phòng, Cơ sở 2 (phường Bà Rịa, TPHCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khai mạc Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026.
Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban tổ chức hội thao khu vực 2, dự và chủ trì hội thao.
Hội thao có 230 cán bộ chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực II tham gia.
Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung: đồng diễn 3 bài võ thể dục Bộ đội Biên phòng; phân thế võ thể dục; kỹ thuật đánh võ; chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật.
Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện võ thuật tại các cơ quan, đơn vị; nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/230-can-bo-chien-si-bo-doi-bien-phong-tranh-tai-vo-thuat-post872612.html