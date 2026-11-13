23 xe tông nhau liên hoàn, bốc cháy dữ dội, 14 người tử vong thương tâm: Clip hiện trường xót xa

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã gây náo loạn trên tuyến đường tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào đêm 12/11, sau khi tài xế xe tải bất ngờ mất lái, không thể kiểm soát phương tiện.

Chiếc xe tải sau đó va chạm, gây ra hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang nhiều phương tiện khác, khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Nhà chức trách cho biết tai nạn đã gây ra thiệt hại lớn về người. Ít nhất 30 người bị thương và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính các thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân có một số người mang quốc tịch Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ nhà chức trách, chiếc xe tải ban đầu đâm vào một ô tô khác, sau đó bị lật và tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi khu vực xảy ra tai nạn được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Chính quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát vì những nỗ lực ứng phó sự cố, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ sâu sắc với các nạn nhân cùng gia đình bị ảnh hưởng.

Theo cập nhật mới nhất, khoảng một nửa số người bị thương đã hồi phục và được xuất viện. Những trường hợp còn lại vẫn đang được các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi và điều trị.