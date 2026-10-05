23 tập thể, cá nhân phường Thanh Khê được khen thưởng trong đợt cao điểm 45 ngày đêm 'làm sạch' ma túy

Chỉ trong 45 ngày đêm, lực lượng Công an phường đã tiến hành kiểm tra, thử test 2.456 trường hợp, qua đó phát hiện 123 trường hợp dương tính với ma túy. Đáng chú ý, Công an phường đã đạt 100% chỉ tiêu Công an thành phố giao và vượt rất cao như: Phát hiện 98 đối tượng dương tính mới, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện tập trung 36 đối tượng, đấu tranh, xử lý 18 vụ với 24 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến trao khen thưởng cho 3 tập thể.

Ghi nhận những thành tích nổi bật này, Đảng ủy, UBND phường đã quyết định khen thưởng cho: 3 Tập thể xuất sắc: Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Thanh Khê, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường Thanh Khê, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và 20 Cá nhân xuất sắc gồm 12 cán bộ Công an phường, 5 cá nhân thuộc lực lượng an ninh cơ sở và 3 đồng chí Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát khu vực 3.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Huỳnh Sơn Hải và Chủ tịch UBND phường Trần Tường Vân trao khen thưởng cho các cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an Phường, các đồng chí Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 cùng các cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng an ninh cơ sở. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng nhấn mạnh kết quả này mới chỉ là bước ban đầu và giao phó 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, tiếp tục thực hiện với tinh thần “Chủ động – quyết liệt – đồng bộ – không để sót, lọt – làm sạch địa bàn”, hướng tới xây dựng phường Thanh Khê không ma túy đến năm 2028.

PHƯƠNG KIẾM