Hôm 5/11, Cristiano Ronaldo xác nhận giải nghệ ở cấp độ đội tuyển sau đợt tập trung tháng 11, khép lại hơn hai thập kỷ cống hiến cho Bồ Đào Nha.

CR7 rời tuyển Bồ Đào Nha với 234 trận, 146 bàn và ba danh hiệu lớn. Những con số đủ lớn để biến mọi bài chia tay thành một cuộc thống kê kỷ lục, nhưng di sản của anh không nằm trọn trong những con số ấy.

Để đánh dấu khoảnh khắc lịch sử này, The Athletic đã tổng hợp 23 sự thật và thống kê thú vị về quãng thời gian phi thường của tiền đạo 41 tuổi này cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Mỗi thống kê sẽ tượng trưng cho một năm Ronaldo cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Loạt kỷ lục do Cristiano Ronaldo nắm giữ ở cấp độ ĐTQG. Ảnh: Bleacher Report.

1: Ronaldo có trận ra mắt quốc tế vào ngày 20 tháng 8 năm 2003, trong một trận giao hữu với Kazakhstan. Anh đã chơi tổng cộng 234 trận cho Bồ Đào Nha, qua đó trở thành nam cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử.

Thành tích này nhiều hơn 26 trận so với người xếp thứ hai là Lionel Messi (Argentina) và nhiều hơn 28 trận so với Luka Modric 41 tuổi (Croatia) — dù Modric vẫn chưa chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế.

2: CR7 đã ghi 146 bàn trong màu áo Bồ Đào Nha, thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một nam cầu thủ trong lịch sử bóng đá cấp ĐTQG. Messi và Ali Daei (Iran) là hai cầu thủ khác chạm mốc 100 bàn thắng.

Với 146 bàn thắng, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Sky Sports.

3: Ronaldo đã có 143 người đồng đội trong suốt sự nghiệp ở Bồ Đào Nha. Người anh sát cánh nhiều nhất là Joao Moutinho với 116 lần. Trong khi đó, có 16 người chỉ xuất hiện cùng Ronaldo đúng một trận duy nhất.

4: Ronaldo đã thi đấu cho Bồ Đào Nha cùng hai cầu thủ sinh ra sau cả khi anh có màn ra mắt quốc tế vào tháng 8/2003 là Antonio Silva (sinh tháng 10/2003) và Joao Neves (sinh tháng 9/2004). Ở chiều ngược lại, anh từng thi đấu cùng Fernando Couto, người sinh vào tháng 8/1969.

5: Ra mắt từ năm 2003, sự nghiệp quốc tế của Ronaldo cho đến nay đã kéo dài 23 năm và 35 ngày, tính từ 20/8/2003 đến trận đấu gần đây nhất vào ngày 24/9/2026. Chỉ có 5 cầu thủ khác có sự nghiệp quốc tế dài hơn con số này.

6: Sự nghiệp của Ronaldo tại đội tuyển Bồ Đào Nha kéo dài tổng cộng 18.604 phút, xấp xỉ 13 ngày chơi bóng liên tục.

7: Một cầu thủ ra mắt đội tuyển quốc gia trong những ngày tới sẽ phải tiếp tục thi đấu ít nhất đến tháng 12/2049 mới có thể vượt qua thành tích của Ronaldo.

8: Ronaldo là một trong hai nam cầu thủ từng thi đấu tại 6 kỳ World Cup, cùng với Messi. Cả hai siêu sao này đều góp mặt tại các giải đấu năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

9: Việc Messi không thể ghi bàn tại giải đấu năm 2010 khiến Ronaldo trở thành người duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

10: Ronaldo đã ghi tổng cộng 25 bàn thắng tại các giải đấu quốc tế lớn: 11 bàn tại World Cup và 14 bàn tại Giải vô địch châu Âu (Euro) — kỷ lục vô tiền khoáng hậu tính trên hai đấu trường này.

11: 14 bàn thắng tại Euro cũng giúp anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của đấu trường danh giá nhất châu lục này, bỏ xa huyền thoại người Pháp Michel Platini 5 bàn. Dù vậy, Ronaldo đã thi đấu tới 6 kỳ Euro, trong khi Platini lập kỷ lục chỉ trong một giải đấu duy nhất (1984).

14 bàn thắng tại Euro cũng giúp Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất của đấu trường danh giá nhất châu lục này. Ảnh: UEFA.

12: Ronaldo đã giành được một danh hiệu lớn trong thời gian thi đấu cho Bồ Đào Nha: Euro 2016. Tại giải đấu đó, anh ghi 3 bàn, đóng góp 2 pha kiến tạo và thực hiện thành công quả luân lưu trong chiến thắng trước Ba Lan ở tứ kết. Anh cũng đã hai lần vô địch Nations League — phiên bản đầu tiên vào năm 2019 và một lần nữa vào năm 2025.

13: World Cup bắt đầu từ năm 1930. Trong suốt 73 năm kể từ đó cho đến khi Ronaldo ra mắt, Bồ Đào Nha chỉ tham dự vỏn vẹn 3 kỳ World Cup. Trong 23 năm kể từ khi có Ronaldo, họ đã góp mặt ở cả 6 kỳ World Cup.

14: Ronaldo đã thi đấu trong 33% số trận đấu trong toàn bộ lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, với 234/710 trận. Trận đấu đầu tiên của quốc gia này diễn ra vào năm 1921, tức hơn 63 năm trước khi Ronaldo ra đời và gần 82 năm trước trận ra mắt của anh.

15: Ronaldo chiếm 11,7% tổng số bàn thắng trong lịch sử Bồ Đào Nha: 146/1.245 bàn.

16: Xét riêng ở các giải đấu lớn (World Cup và Euro), anh ghi tới 19,2% tổng số bàn thắng của Bồ Đào Nha, với 25/130 bàn.

17: Ronaldo đã ghi bàn cho Bồ Đào Nha đều đặn qua mỗi năm kể từ năm 2004, trong đó năm 2019 là thành tích tốt nhất với 14 bàn. CR7 đã chạm mốc 10 bàn trở lên trong 6 năm khác nhau là 2013, 2016, 2017, 2019, 2021 và 2023.

18: Chân sút 41 tuổi hiện giữ kỷ lục là cầu thủ châu Âu lập nhiều cú hat-trick cấp độ đội tuyển nhất, với lần gần nhất vào lưới Luxembourg hồi tháng 10/2021. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục 9 cú hat-trick của Sven Rydell (Thụy Điển), một kỷ lục đã tồn tại từ năm 1932.

19: Có 38 cầu thủ đã kiến tạo cho Ronaldo tại đội tuyển, trong đó Ricardo Quaresma là đối tác ăn ý nhất với 8 lần "dọn cỗ".

20: Ronaldo đã xé lưới 49 đội tuyển quốc gia khác nhau, con số thậm chí còn lớn hơn tổng số quốc gia ở châu Á (48 nước). Luxembourg là "con mồi" ưa thích nhất của anh khi đã phải nhận tới 11 bàn thua.

21: Có 27 đội tuyển quốc gia từng chạm trán Ronaldo nhưng chưa một lần bị anh sút tung lưới. Albania và Thổ Nhĩ Kỳ là hai đối thủ anh đối đầu nhiều nhất (mỗi đội 4 trận) mà không thể ghi bàn.

Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha với 234 trận, 146 bàn và ba danh hiệu lớn. Ảnh: LiveScore.

22: Đáng ngạc nhiên là Ronaldo chưa bao giờ là Vua phá lưới duy nhất tại bất kỳ giải đấu nào trong số 12 giải đấu lớn mà anh tham dự, bao gồm 6 World Cup và 6 Euro.

Mặc dù vậy, CR7 đã chia sẻ danh hiệu đồng Vua phá lưới tại Euro 2012 và Euro 2020. Năm 2012, anh xếp ngang hàng với Mario Mandzukic (Croatia), Mario Gomez (Đức), Mario Balotelli (Ý), Alan Dzagoev (Nga) và Fernando Torres (Tây Ban Nha). Năm 2020, anh chia sẻ vinh dự này với Patrik Schick của CH Czech.

23: Trong số 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, 85 bàn được Ronaldo ghi bằng chân phải, 33 bàn bằng chân trái và 28 bàn bằng đầu.

Về vị trí dứt điểm, 123 bàn được ghi trong vòng cấm và 23 bàn từ ngoài vòng cấm. Trong 123 bàn trong vòng cấm có 23 quả phạt đền; trong 23 bàn ngoài vòng cấm có 11 cú sút phạt hàng rào thành bàn.