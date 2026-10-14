23 cá thể khỉ, rùa, trăn được thả về tự nhiên

Ngày 14/10, Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) tổ chức tái thả 16 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ về rừng.

Hoạt động thả động vật được thực hiện tại tiểu khu 592, Vườn quốc gia Chư Mom Ray, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

16 cá thể được đưa về tự nhiên lần này thuộc 3 loài, gồm: 10 cá thể khỉ đuôi dài, 5 cá thể rùa núi vàng và 1 cá thể trăn đất. Các cá thể này được tiếp nhận từ nhiều địa phương như Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng.

Theo Vườn quốc gia Chư Mom Ray, trước khi tái thả, toàn bộ số động vật trên đã được kiểm tra, theo dõi và bảo đảm tình trạng sức khỏe tốt. Khu vực thả được lựa chọn dựa trên vùng phân bố, đặc điểm sinh học và tập tính của từng loài. Đây là điều kiện quan trọng giúp các cá thể nhanh chóng thích nghi, tự kiếm ăn và sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng và cán bộ Vườn quốc gia Chư Mom Ray làm công tác bàn giao, thả 16 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. (Ảnh Vườn quốc gia Chư Mom Ray)

Trước đó, chiều 9/10, Vườn quốc gia Chư Mom Ray cũng phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao và thả 7 cá thể động vật rừng quý hiếm về lại tự nhiên.

Trong số động vật này gồm: 5 cá thể khỉ, 1 cá thể rùa dứa và 1 cá thể tê tê Java. Tất cả đều do người dân tự nguyện giao nộp cho UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gồm xã Kon Braih, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Đăk Mar, Đăk Sao và các phường Trương Quang Trọng, Cẩm Thành.