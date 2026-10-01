23 cá nhân được trao Giải thưởng Võ Chí Công

Lãnh đạo xã Tam Xuân trao Giải thưởng Võ Chí Công cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, các cá nhân được trao giải gồm: 4 học sinh THPT, THCS đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia, quốc tế và giải Nhất cấp thành phố trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa; 18 sinh viên đạt điểm cao vào các trường đại học công lập, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc tốt nghiệp loại khá các trường đại học y - dược; 1 học viên cao học tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi ở nước ngoài.Tổng kinh phí khen thưởng 160 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Tam Xuân Nguyễn Chí Dân cho biết, đây là lần đầu tiên giải thưởng mang tên nhà cách mạng Võ Chí Công được trao cho con em địa phương đang học tập, sinh sống trong và ngoài nước đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.Giải thưởng nhằm noi theo tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tự học, tự rèn của đồng chí Võ Chí Công; qua đó phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Tam Xuân, động viên thế hệ trẻ ra sức rèn đức, luyện tài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.