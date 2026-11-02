Video: 23 bị cáo hầu tòa trong vụ án chiếm đoạt tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cơ quan xét xử triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công thương và 6 cơ quan thuế các tỉnh, thành cũng được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là người tham gia tố tụng.

Trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức bị truy tố về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; 11 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Chu Thị Thành (đeo khẩu trang) được đưa tới phòng xét xử. Ảnh: LAM HOÀNG

Theo cáo trạng, trong thời gian 2020-2022, bị cáo Chu Thị Thành chỉ đạo 3 bị cáo và cấp dưới thực hiện hành vi giúp Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan vụ án này, Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức); Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương (cùng là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án. Ảnh: LAM HOÀNG

Hai bị cáo Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên (cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của công ty, nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Riêng Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa, sáng 2-11. Ảnh: LAM HOÀNG

Trong vụ án, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty cổ phần Xăng dầu Vũng Áng) thực hiện chiếm đoạt của Tổng Công ty Dầu Việt Nam số lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.