228 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm hơn 14,3 tỷ đồng

Nhân viên Bảo hiểm xã hội tư vấn, hướng dẫn người dân tìm hiểu các chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong thời gian qua, BHXH tỉnh tăng cường đôn đốc công tác thu, triển khai các giải pháp giảm số tiền chậm đóng, trốn đóng các loại bảo hiểm trên địa bàn. Tính đến hết tháng 10/2026, tổng số thu lũy kế đạt 1.576,3 tỷ đồng, bằng 81,5% kế hoạch thu được giao năm 2026.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt việc trích nộp các khoản bảo hiểm theo quy định, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, trong tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng có 7,1 tỷ đồng thuộc 26 đơn vị khó thu. So với tháng 9/2026, số đơn vị chậm đóng, trốn đóng giảm 75 đơn vị, song tổng số tiền chậm đóng, trốn đóng tăng 1,8 tỷ đồng.

Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc, giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà còn tác động đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định. Đối với những đơn vị cố tình chậm đóng, trốn đóng, cơ quan BHXH sẽ tập hợp hồ sơ, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.