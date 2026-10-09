225 tỷ đồng mở đường kết nối giữa Rào Tre, Hà Tĩnh và Cà Xen, Quảng Trị

Sáng 9/10, tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) trên dãy núi Giăng Màn.

Các đại biểu làm lễ khởi công công trình

Dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 979/QĐ-BQP, có chiều dài 15km, với tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần số 1 thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có chiều dài là 7,047 km, mức đầu tư 115 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

Tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhấn mạnh, công trình sẽ tạo tuyến giao thông đồng bộ, thuận lợi, an toàn, kết nối Hà Tĩnh với Quảng Trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng cường giao lưu giữa đồng bào dân tộc tại bản Rào Tre (Hà Tĩnh) và bản Cà Xen (Quảng Trị), góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Công trình cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Các thiết bị máy móc tiếp cận công trình, sẵn sàng thi công dự án.

Đại tá Bùi Hồng Thanh đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân khu vực dự án phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội cho bà con nhân dân hai bên.