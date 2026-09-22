222 công nhân Scavi Huế ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn trong nhiều món ăn

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) làm 222 người nhập viện, theo báo cáo của Sở Y tế TP Huế, căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế TP Huế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Trước đó, nhận thông tin từ Bệnh Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền có tiếp nhận các bệnh nhân vào viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế TP Huế nhanh chóng cử đoàn công tác gồm Phòng An toàn thực phẩm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm Y tế Phong Điền phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế (do Công ty TNHH MTV Huế Thành phục vụ ăn uống).

Qua điều tra, ghi nhận, trưa ngày 10/9, bếp ăn phục vụ 4.060 suất ăn; trưa ngày 11/9 phục vụ 3.895 suất ăn. Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9.

Nguyên nhân khiến 222 người ngộ độc được xác định liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế.

Từ 9h ngày 11/9/2026, một số bệnh nhân đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu. Tuy nhiên, do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục nên công ty chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền để điều trị.

Trường hợp bệnh nhân vào viện muộn nhất được ghi nhận vào ngày 15/9/2026. Từ ngày 16/9/2026 đến ngày 22/9/2026 không ghi nhận phát sinh thêm ca bệnh.

Tổng số ghi nhận có 222 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 198 bệnh nhân; Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 24 bệnh nhân. Đến 8h30 ngày 20/9, tất cả 222 bệnh nhân đều được ra viện.

Sở Y tế TPHuế cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn; chú trọng kiểm soát nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Liên quan vụ ngộ độc kể trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, tập trung nguồn lực điều trị cho họ. Ngành Y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế cũng có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 41/2026 do Sở Y tế TP Huế cấp. Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.