220 người đã xuất viện trong vụ nghi ngộ độc tại Scavi Huế

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, Trung tâm Y tế Phong Điền đã tiếp nhận, điều trị 24 bệnh nhân và toàn bộ đã được xuất viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm khám cho các ca nghi ngộ độc ở Scavi Huế.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2, có 198 bệnh nhân được tiếp nhận, trong đó 196 người đã xuất viện. Hai bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị, theo dõi, tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), Công ty TNHH MTV Huế Thành là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống cho người lao động.

Theo thông tin điều tra ban đầu của ngành Y tế, từ khoảng 9h ngày 11/9, một số công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy, được nhân viên y tế công ty sơ cứu.

Đến khoảng 10h cùng ngày, số người có biểu hiện bất thường tăng lên, nên các bệnh nhân lần lượt được chuyển đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 để điều trị.

Ngay sau khi nhận thông tin về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 11/9, Sở Y tế TP Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế Phong Điền và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm và xử lý tại bếp ăn tập thể.

Đến nay, Sở Y tế TP Huế đang chờ kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã lấy để có cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc.