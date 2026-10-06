22 tuổi, Đặng Ngọc Anh chọn con đường khó nhất của âm nhạc

Đặng Ngọc Anh và món quà âm nhạc gửi Hà Nội

Với sự chỉ đạo nghệ thuật của TS. Nguyễn Khánh Ly cùng sự đồng hành của các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường và Tuấn Anh, dự án là món quà dành tặng Hà Nội, đồng thời khẳng định bản lĩnh của một giọng ca 22 tuổi dám dấn thân với dòng nhạc thính phòng hàn lâm.

Chọn con đường khó để khẳng định mình

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2024, cô từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) ở Singapore.

Sau những dấu mốc đó, Ngọc Anh không lựa chọn con đường an toàn là phát hành đĩa đơn số hay theo đuổi nhạc nhẹ thịnh hành. Cô quyết định thực hiện một CD vật lý và MV giao hưởng thính phòng được đầu tư công phu.

Trong đó, CD Gửi mùa thu ở lại gồm 8 tác phẩm: Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Ngọc Anh chọn con đường khó để khẳng định mình

Đứng trước những ca khúc đã gắn với nhiều thế hệ nghệ sĩ, Ngọc Anh ý thức rõ áp lực về cách thể hiện.

Tuy nhiên, cô không muốn hát để thay thế hay vượt qua những người đi trước, mà muốn kể lại bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay. Sự trẻ trung, theo cô, nằm ở cách cảm nhận, phát âm và xử lý câu chữ.

Với những ca khúc khó như Hoàn Kiếm hay Sau những ngày yêu xa, nữ ca sĩ cho rằng kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cảm xúc.

Mục tiêu của cô là trở thành một ca sĩ thính phòng có nền tảng vững vàng nhưng không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, tôn trọng giá trị hàn lâm nhưng vẫn gần gũi với công chúng.

Điểm nhấn của dự án là MV Sau những ngày yêu xa, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng theo đặt hàng của Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly.

Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu của thế hệ Hà Nội thời đại mới trên nền âm nhạc giao hưởng. Để chuyển tải câu chuyện bằng hình ảnh, ê-kíp lựa chọn công nghệ không gian 3D kết hợp AI thay vì quay cảnh thực truyền thống.

Theo đạo diễn Việt Đặng, phương án này đặt nghệ sĩ làm trọng tâm, giúp Ngọc Anh giảm bớt sự tương tác phức tạp với bối cảnh thực tế, tập trung vào ánh mắt, cơ mặt và diễn xuất nội tâm.

Trước ngày ghi hình, đạo diễn và nữ ca sĩ đã có những buổi luyện tập để chuyển đổi từ tư duy biểu diễn sân khấu sang kỹ năng diễn xuất trước ống kính.

Ca sĩ Ngọc Anh chụp ảnh cùng người thân và thầy cô, bạn bè

Công nghệ 3D và AI cũng được sử dụng để tái hiện những không gian Hà Nội hoài niệm, cổ kính, từ những con phố cổ, tháp Hòa Phong đến nhà ga Hà Nội xưa. Ê-kíp đề cao tính đúng của không gian, đồng thời sử dụng công nghệ để mở rộng khả năng tạo dựng bối cảnh.

Đặc biệt, phân đoạn nhà ga Hà Nội xưa được ê-kíp xem là lát cắt có tính kết nối cao, gắn với thông điệp về những chuyến đi và sự trở về. Đây cũng là phân đoạn đòi hỏi Ngọc Anh thực hiện nhiều cảnh diễn xuất và tương tác phức tạp nhất.

Đạo diễn Việt Đặng cho rằng sự kết hợp giữa một ca sĩ Gen Z với âm nhạc thính phòng cũng tự nhiên như cách công nghệ mới kết hợp với âm nhạc hàn lâm. Với ông, sự hỗ trợ của AI và 3D có thể chắp cánh cho tư duy nghệ thuật của dòng nhạc này.

Giữ nền tảng hàn lâm, mở hướng tiếp cận khán giả trẻ

Dự án đầu tay của Ngọc Anh mang dấu ấn của hai người thầy: ThS. NSƯT Hà Phạm Thăng Long, người tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc cho Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly, người đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp chọn bài, định hướng phong cách và làm việc với các nhạc sĩ hòa âm.

Ngọc Anh cùng cô giáo của mình TS. Nguyễn Khánh Ly

TS. Nguyễn Khánh Ly đánh giá Ngọc Anh sở hữu chất giọng soprano bay, thể lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt, tư duy âm nhạc nhạy bén cùng tinh thần kỷ luật, cầu thị.

Định hướng được đặt ra là giữ vững chuẩn mực hàn lâm nhưng kết hợp linh hoạt với tư duy hòa âm đương đại để giọng hát thính phòng tiếp cận tự nhiên hơn với khán giả trẻ.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng ấn tượng với giọng hát, cá tính, thẩm mỹ âm nhạc và sự kiên trì của Ngọc Anh; trong khi nhạc sĩ Dương Trường Giang đánh giá cao chất giọng sáng, giàu tình cảm cùng thái độ làm việc nghiêm túc của nữ ca sĩ.

NSND Phạm Ngọc Khôi đánh giá cao sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa sáng tác của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với phần thể hiện của Ngọc Anh.

Theo ông, dù còn trẻ, Ngọc Anh đã lựa chọn cho mình con đường thính phòng – một con đường khó, nhưng cũng là hướng đi để âm nhạc có thể đối thoại với thế giới.

NSND Phạm Ngọc Khôi cũng ấn tượng với cách MV kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ, âm nhạc và hình ảnh, tạo nên hiệu ứng tổng thể.

Đây là điều ông đánh giá cao và xem là bước đầu thành công của sản phẩm. Việc MV ra mắt trong tháng 10 cũng mang ý nghĩa lớn đối với những người yêu Hà Nội, qua đó góp phần giúp công chúng thêm yêu Thủ đô.

Với Ngọc Anh, con đường phía trước không phải là tìm một hướng đi dễ hơn mà là tìm cách đưa âm nhạc mình lựa chọn đến gần công chúng hơn.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng ca sĩ Ngọc Anh với những sản phẩm âm nhạc mới

“Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ”, cô khẳng định, đồng thời mong muốn được nhớ đến không chỉ bởi một giải thưởng mà bởi một hành trình nghệ thuật lâu dài, dám đi đường dài với dòng nhạc thính phòng bằng tình yêu và đam mê.

CD Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa chính thức phát hành từ ngày 6.10.2026.