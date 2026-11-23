Các đại diện Ban tổ chức thông tin về chương trình. (Ảnh: LINH PHAN)

Do Trung ương Đoàn khởi xướng và tổ chức, chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 có chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”; hướng tới tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung số trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về đạo đức số, trách nhiệm xã hội, kỹ năng ứng dụng công nghệ và AI trong sáng tạo nội dung.

Thông tin từ Ban tổ chức tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 23/11 ở Hà Nội cho biết, một trong những điểm nhấn của chương trình là việc thành lập, ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Mạng lưới có 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng tiêu biểu.

Đại diện Trung ương Đoàn trao đổi về chương trình. (Ảnh: LINH PHAN)

Được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/11 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình được tích hợp nhiều hoạt động như Hành trình "Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản"; lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, lễ dâng hương tưởng niệm các đồng chí Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu; tưởng niệm tại đền thờ các liệt sĩ vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng; hoạt động an sinh xã hội "Thành phố nghĩa tình"; dự các phiên chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị "Thanh niên sáng tạo nội dung số" năm 2026...

Trong 2 ngày này, sẽ diễn ra chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031 tại Trường đại học Hoa Sen (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đông đảo đoàn viên, thanh niên đến với chương trình. (Ảnh: LINH PHAN)

Theo thống kê, từ ngày 20/10 đến hết 10/11 vừa qua, thông qua Cổng đăng ký trực tuyến kol.doanthanhnien.vn, Trung ương Đoàn đã tiếp nhận tổng cộng 421 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Trong đó, có 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu và 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử.

Từ đây, Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 100 đại biểu chính thức của chương trình. Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 29,94, với 1 trường hợp dưới 20 tuổi. Về dân tộc và tôn giáo, có lần lượt 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số và 9 đại biểu theo tôn giáo. Đáng chú ý, có 22 đại biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.