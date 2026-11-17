Dữ liệu bị đánh cắp chủ yếu gồm họ tên và địa chỉ bưu chính, trong đó có thông tin liên quan đến bệnh nhân tại một số cơ sở y tế.

Theo báo La Tribune, vụ tấn công xảy ra hồi giữa tháng 9, được đánh giá là một trong những sự cố rò rỉ dữ liệu lớn nhất tại Pháp thời gian gần đây. Maileva chuyên cung cấp dịch vụ in ấn và gửi tài liệu cho doanh nghiệp, bao gồm phiếu lương, hóa đơn và thư bảo đảm.

La Poste xác nhận dữ liệu bị đánh cắp không bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng hay tài chính. Những người bị ảnh hưởng chủ yếu là người nhận thư từ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của Maileva.

Đáng chú ý, trong số dữ liệu có thể bị truy cập là thông tin liên quan đến bệnh nhân tại Bệnh viện Foch, gồm thư nhắc thanh toán viện phí, số hóa đơn, ngày khám chữa bệnh và số tiền phải trả. Phạm vi ảnh hưởng có thể còn mở rộng do đơn vị quản lý công nợ y tế liên quan hợp tác với nhiều cơ sở khám chữa bệnh.

Maileva đã thông báo sự cố cho Ủy ban quốc gia về công nghệ thông tin và quyền tự do dân sự Pháp (CNIL), đồng thời nộp đơn khiếu nại. Các doanh nghiệp khách hàng liên quan cũng được thông báo và cơ quan tư pháp đang tiến hành điều tra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Trước đó, những vụ rò rỉ dữ liệu tại các đơn vị bảo hiểm y tế Almerys, Viamedis và cơ quan France Travail đã ảnh hưởng hàng chục triệu người. Theo CNIL, nước này ghi nhận hơn 5.600 vụ vi phạm dữ liệu trong năm 2024, tăng 20% so với năm trước.