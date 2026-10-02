22 tỉnh, thành phố ứng phó thời tiết xấu, có nơi mưa rất to

Từ ngày 4-10, nhiều nơi có thời tiết xấu do không khí lạnh. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Chiều nay, 2-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn, đề nghị 22 tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc bộ và ven biển từ TP Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa dông và gió mạnh trên biển.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về đợt không khí lạnh này. Chính quyền cơ sở phải kịp thời thông tin cho người dân để chủ động phòng tránh; chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi có sự cố.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ TP Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo sớm cho thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Ngư dân cần chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhất là qua hệ thống thông tin cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Công văn của được gửi đi sau khi có báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia về việc từ chiều tối và đêm 4-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác của Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Từ ngày 4-10, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, một số nơi có thể mưa to đến rất to. Trong cơn dông, có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Trên biển, từ sáng 5-10, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8. Từ 6-10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Văn bản được gửi đến 22 tỉnh, thành phố gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Bắc Ninh, TP Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi.