22 thí sinh xuất sắc tranh tài tại Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc

Thí sinh Nguyễn Trần Thảo Nhi, SBD 147, học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn, phường Ba Đồn, Quảng Trị giành giải Nhất cuộc thi. Ảnh: chinhphu.vn/NH

Cuộc thi do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Với chủ đề "La bàn dẫn sóng", vòng thi cuối cùng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, nơi các tài năng diễn giả nhí thể hiện bản lĩnh, tư duy độc lập và tiếng nói riêng trước những vấn đề của đời sống đương đại.

Trải qua các vòng thi Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá, 22 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức giành quyền bước vào Vòng Chung kết.

Không chỉ thể hiện khả năng kể chuyện, thuyết trình và làm chủ sân khấu, Top 22 mang đến những góc nhìn đa dạng, những cá tính riêng biệt cùng khả năng lập luận, bày tỏ quan điểm trước các vấn đề gần gũi với thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống không ngừng biến đổi trong kỷ nguyên số, chủ đề "La bàn dẫn sóng" được Ban Tổ chức lựa chọn nhằm khơi gợi những suy ngẫm về tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những luồng thông tin, quan điểm và xu hướng liên tục thay đổi.

Nếu "sóng" tượng trưng cho dòng chảy thông tin cùng những tác động từ thế giới xung quanh, thì "la bàn" chính là hình ảnh ẩn dụ cho tri thức, tư duy phản biện, hệ giá trị và khả năng tự định hướng của mỗi cá nhân.

Hai giải Á quân được trao cho Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh). Ảnh: chinhphu.vn/NH

Thông qua chủ đề này, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích các thí sinh không chỉ biết tiếp nhận những điều mới mẻ mà còn hình thành chính kiến, biết phân tích, lựa chọn và có trách nhiệm với tiếng nói của mình. Tinh thần ấy được cô đọng trong thông điệp: "Không đứng ngoài dòng chảy - nhưng biết mình đang đi về đâu".

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, việc tạo dựng những sân chơi văn học, nghệ thuật là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để các em thể hiện tình cảm, nhận thức, tri thức và khả năng sáng tạo. Cuộc thi không chỉ là cơ hội để các em thể hiện năng lực, bản lĩnh mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, tìm kiếm các diễn giả nhí. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, cần được duy trì thường xuyên nhằm khuyến khích thế hệ trẻ phát triển tài năng, nuôi dưỡng tình yêu văn học, nghệ thuật.

Top 22 thí sinh tại vòng chung kết Cuộc thi. Ảnh: chinhphu.vn/NH

Tại Vòng Chung kết, các thí sinh trải qua hai phần thi gồm phần thể hiện tài năng được chuẩn bị trước và phần tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Bên cạnh khả năng diễn đạt, kỹ năng trình bày và làm chủ sân khấu, các thí sinh còn được đánh giá về chiều sâu nội dung, tư duy độc lập, khả năng lập luận và phản ứng trước những câu hỏi đặt ra. Đây được xem là thử thách quan trọng, đòi hỏi mỗi thí sinh phải thể hiện rõ bản sắc cá nhân, sự tự tin và bản lĩnh của một diễn giả trẻ.

Giải Quán quân thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Thảo Nhi (SBD 147), học sinh lớp 7, Trường THCS Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Hai giải Á quân được trao cho Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh).

Giải Quý quân thuộc về các thí sinh Võ Hà Vy, Ông Phương Quý và Nguyễn Đoàn Hà Thư. Bốn giải Khuyến khích được trao cho Bùi Ngô Cát Tường, Trần Trang My, Hoàng Dương Châu Anh, Nguyễn Hương Giang.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Tổ chức còn trao các danh hiệu phụ: Oanh Vàng được yêu thích nhất cho Trần Trang My; Oanh Vàng truyền cảm hứng cho Trần Phương Nguyên; Oanh Vàng triển vọng cho Nguyễn Thùy Lâm và Oanh Vàng sáng tạo cho Nguyễn Anh Thư.