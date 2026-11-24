Lễ khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 do Bộ VHTTDL chỉ đạo; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức, quy tụ những ý tưởng thiết kế tiên phong cùng với sự sáng tạo trong các sản phẩm giàu bản sắc văn hóa và giá trị công năng của đội ngũ nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân trên cả nước.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao quy mô và chất lượng các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm lần này, theo đó, các tác phẩm thể hiện tài hoa, sức sáng tạo và quá trình lao động nghệ thuật công phu, bền bỉ của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế.

Nhiều tác phẩm có giá trị mỹ thuật cao, đồng thời có tính ứng dụng thiết thực, khai thác tinh tế những họa tiết, chất liệu, đường nét và màu sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, mỹ thuật ứng dụng không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn có khả năng tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu thị trường, gia tăng giá trị kinh tế và đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa.

Quang cảnh lễ khai mạc và trao giải Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026

Vì vậy, cần khuyến khích đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế tiếp tục sáng tạo những sản phẩm vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa có tính ứng dụng cao, mang bản sắc riêng và khả năng cạnh tranh quốc tế; đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong thiết kế, sản xuất và quảng bá sản phẩm.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ An Phong trao giải Nhất cho tác giả

Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn, sẽ có thêm nhiều triển lãm, hoạt động kết nối giữa người sáng tạo, doanh nghiệp và thị trường, tạo điều kiện để các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được chuyển hóa thành những sản phẩm thiết thực trong đời sống.

Qua đó, không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa các sản phẩm mang bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam vươn ra thế giới.

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 hướng tới mục tiêu tôn vinh những thành tựu sáng tạo đặc sắc thông qua việc trưng bày, giới thiệu các mẫu thiết kế và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng hội tụ hài hòa giữa giá trị công năng thực tiễn và chuẩn mực thẩm mỹ đương đại.

Ban tổ chức đã nhận được 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố gửi về tham gia cuộc thi, trong đó có 218 tác phẩm thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm sản phẩm ứng dụng.

Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 154 tác phẩm tiêu biểu của 123 tác giả thuộc 12 tỉnh, thành phố để trưng bày triển lãm, gồm 50 tác phẩm thiết kế sáng tạo của 46 tác giả và 104 tác phẩm là sản phẩm ứng dụng của 77 tác giả.

Tại Lễ khai mạc triển lãm, Ban tổ chức đã trao 22 giải thưởng cho các tác phẩm, sản phẩm xuất sắc thuộc lĩnh vực thiết kế sáng tạo và sản phẩm ứng dụng.

Thứ trưởng Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Cụ thể, ở hạng mục Giải thưởng Thiết kế sáng tạo, Ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba; 4 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho bộ tác phẩm sơn mài “Vàng son đất Việt” của nhóm tác giả LAMPHONG Studio gồm: Lê Huy, Dương Đức Mạnh, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Yến Thương, Nguyễn Hoàng Anh và các cộng sự.

Ở hạng mục Giải thưởng Sản phẩm ứng dụng, Ban tổ chức đã trao 12 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác giả Quách Phan Tuấn Anh, với tác phẩm “Bình hút lộc Liên Hoa”, chất liệu bạc.

Một số tác phẩm được giải cao được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 giới thiệu tới công chúng một bức tranh toàn cảnh, giàu chiều sâu về diện mạo mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại: từ sự đa dạng trong tư duy tạo hình, nghệ thuật xử lý chất liệu đến khả năng tiếp biến các xu hướng công nghệ mới và chắt lọc tinh hoa thủ công truyền thống dân tộc.

Đồng thời, đây là diễn đàn giao thương thiết thực, nhằm kiến tạo sự gắn kết hữu cơ giữa các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mỹ thuật ứng dụng trong nước và quốc tế.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày 10.12.2026.