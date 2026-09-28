22 tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh năm 2026

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải và đại diện các tập thể xuất sắc.

Các đại biểu dự lễ trao giải.

Cuộc thi được triển khai từ tháng 4/2026, với 49 chủ đề thuộc 4 nhóm nội dung, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung tập trung vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Toàn tỉnh tiếp nhận 925 tác phẩm dự thi, tăng 565 tác phẩm so với năm 2025. Qua thẩm định, lựa chọn, 576 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video được gửi về Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy. Ban Giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương, đồng thời chấm vòng chung khảo cấp tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng tác phẩm năm nay tiếp tục được nâng lên; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn địa phương, có cách tiếp cận mới, đề xuất các giải pháp cụ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Nông Thanh Tùng trao 2 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải khuyến khích. Hai giải A thuộc về tác phẩm “Giữ vững phên dậu Tổ quốc - Điểm tựa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Hoàng Văn Trọng, Lương Tuấn Long, Hoàng Thị Hồng Xiêm và “Lá đơn đặc biệt trên đỉnh núi” của nhóm tác giả Hoài Phương, Sơn Tùng, Thanh Tùng, Bích Thuần; đều thuộc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng.

Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, tham gia cuộc thi, gồm: Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, Đảng ủy phường Thục Phán.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và các tác giả, nhóm tác giả đã tích cực triển khai, tham gia cuộc thi. Đồng chí nhấn mạnh, trước sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần chủ động xây dựng, cung cấp và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; lấy thực tiễn, kết quả phát triển, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội.

Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp và định hướng thông tin kịp thời. Các tác phẩm đạt giải, tác phẩm có chất lượng cần được tiếp tục khai thác, tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng xây dựng đội ngũ tác giả viết chính luận, nâng cao chất lượng tác phẩm theo hướng bám sát thực tiễn Cao Bằng, tăng tính phát hiện, tính chiến đấu và giá trị đề xuất.

Đổi mới phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện chuyển đổi số, nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, xuyên tạc; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời định hướng những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “khoảng trống thông tin” đối với những vấn đề nhân dân quan tâm.