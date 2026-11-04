22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tháng 10 xuất siêu hơn 7,3 tỷ USD

Theo đó, sáng 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong.

Mục tiêu tăng trưởng quý IV trên 12,5% là thách thức rất lớn

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong cho biết, sáng 4/11, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2026 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đáng chú ý, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, ông Đặng Xuân Phong cho biết, về chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, hạn chế nhập siêu được triển khai đồng bộ. Kết quả, tháng 10 tiếp tục xuất siêu trên 7,31 tỷ USD, giúp cải thiện cán cân thương mại.

Một nội dung đáng chú ý khác là Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân; đồng thời giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Đôn đốc triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng.

Cùng với đó, các nguồn lực cho phát triển tiếp tục được khơi thông. Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 708,57 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch. Hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, trong tháng 10, đã xử lý vướng mắc cho thêm 104 dự án, nâng tổng số dự án được tháo gỡ trong năm lên 3.661/4.963 dự án; góp phần đưa vào sử dụng gần 146.000 ha đất, khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,64 triệu tỷ đồng. Đến hết tháng 10, đã trả lời, giải quyết 207/227 nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (đạt 91%).

Đến nay, đã kết nối, đồng bộ 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; trong đó có 22 cơ sở dữ liệu đồng bộ theo thời gian thực. Đã có 42 đề xuất để thực hiện 16/20 bài toán lớn được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 24/42 đủ điều kiện là nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, các đại biểu tại phiên họp Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức cần tập trung xử lý. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng quý IV trên 12,5% là thách thức rất lớn. Áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng khi CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao; giải ngân đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông chưa được xử lý triệt để…

Quang cảnh họp báo.

Ưu tiên cơ chế, nguồn lực để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Hai tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; nhất là Chương trình hành động số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, tháo gỡ rào cản phát triển. Chủ động tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; kiên quyết không để nợ đọng văn bản.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện thực chất, minh bạch việc giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo dõi, đôn đốc các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, kiểm soát chi phí đầu vào của nền kinh tế; kích cầu tiêu dùng trong 2 tháng cuối năm.

Đặc biệt, ưu tiên cơ chế, nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để các đầu tàu kinh tế tăng trưởng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng chung; trọng tâm là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh…

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, gia tăng khối lượng hoàn thành. Khẩn trương xử lý 1.206 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động...