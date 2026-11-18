Người đàn ông phát hiện 2 con đều không phải con ruột. Ảnh: Hk01

Ông Khương ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), kết hôn vào tháng 12/2002. Hai người lần lượt có con trai đầu lòng năm 2004 và con trai thứ hai năm 2014. Tuy nhiên, từ năm 2022, người vợ gần như không trở về nhà. Đến tháng 5/2023, cả hai thỏa thuận ly hôn, trang HK01 đưa tin.

Theo thỏa thuận, hai người thống nhất tặng cho con trai cả một căn hộ thương mại và một căn nhà thuộc diện sở hữu nhỏ. Ông Khương chỉ giữ lại một chiếc ô tô, đồng thời cam kết cùng vợ cũ chi trả các khoản sinh hoạt, học tập, y tế và tiền sính lễ khi con trai kết hôn.

Mọi chuyện chỉ thực sự trở nên căng thẳng khi ông Khương xảy ra tranh cãi với con trai cả. Trong lúc nóng giận, người con bất ngờ nói: "Ông không phải bố ruột của tôi".

Nghi ngờ có điều bất thường, ông Khương bí mật lấy bàn chải đánh răng của con trai cả để xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận hai người không có quan hệ huyết thống. Tiếp tục kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện người con trai thứ hai cũng không phải con ruột.

Người đàn ông không ngờ bị vợ lừa dối suốt 22 năm. Ảnh: China News

Theo truyền thông Trung Quốc, cha ruột của con trai cả là bí thư thôn nơi người vợ từng sinh sống, còn cha ruột của người con thứ hai chính là anh họ bên nội của ông Khương.

Sau đó, ông Khương khởi kiện ra tòa. Qua hai cấp xét xử, tòa án xác định ông không có quan hệ cha con về mặt huyết thống với cả hai người con trai. Không chấp nhận sự việc, ông Khương tiếp tục khởi kiện vợ cũ, yêu cầu hoàn trả tiền cấp dưỡng, bồi thường tổn thất tinh thần và hủy bỏ thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn.

Ngày 27/5/2026, vụ án được xét xử sơ thẩm lần thứ hai tại Tòa án Nhân dân quận Trương Điếm, thành phố Truy Bác.

Theo thông tin ông Khương tiết lộ ngày 14/11, tòa đã tuyên bản án sơ thẩm vào tháng 10. Người vợ cũ phải hoàn trả 300.000 NDT tiền cấp dưỡng (khoảng 1,157 tỷ đồng), đồng thời bồi thường 80.000 NDT tổn thất tinh thần (khoảng 308,6 triệu đồng). Tổng số tiền ông Khương được nhận là 380.000 NDT, tương đương khoảng 1,466 tỷ đồng.

Đối với căn nhà vốn được thỏa thuận tặng cho con trai cả, tòa tuyên hủy bỏ việc tặng cho và xác định đây là tài sản chung của vợ chồng để phân chia. Theo đó, mỗi người được hưởng một nửa giá trị căn nhà.

Tuy nhiên, ông Khương không hài lòng với phán quyết này. Ông cho rằng vợ cũ là bên có lỗi nghiêm trọng nên không nên được chia tài sản hoặc chỉ được hưởng phần ít hơn.

Theo thông tin mới nhất, ngày 25/11, ông Khương sẽ tiếp tục tham gia một phiên xét xử khác liên quan đến tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản.