Sáng 18/11, Trung tâm Y tế Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận cấp cứu, thăm khám cho 22 học sinh của Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê). Các em nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm.

Trường THCS Chu Văn An nơi xảy ra sự việc.(Ảnh VNN)

Lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày. Nhóm 22 học sinh lớp 7A3 đã đặt mua nước uống từ một quán bên ngoài mang vào lớp sử dụng. Ít phút sau, nhiều em đồng loạt xuất hiện triệu chứng buồn nôn và đau bụng.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp đưa các em đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám.

Đại diện Trung tâm Y tế Hương Khê xác nhận các học sinh nhập viện đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đội ngũ y bác sĩ đã kịp thời xử trí và theo dõi sát sao. Hiện sức khỏe của cả 22 em đã tạm thời ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.