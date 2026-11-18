Sáng 18/11, 22 học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám, cấp cứu với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, 22 học sinh lớp 7A3 đã đặt mua nước uống từ bên ngoài trường mang vào lớp sử dụng. Sau khi uống, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường như buồn nôn, đau bụng.

Sau khi phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nhà trường nhanh chóng đưa học sinh xuống phòng y tế để kiểm tra, sơ cứu, sau đó chuyển 22 học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê.

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra sự việc. (Ảnh minh họa: Fanpage nhà trường)

Đại diện Trung tâm Y tế Hương Khê xác nhận đã tiếp nhận 22 học sinh Trường THCS Chu Văn An trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Các học sinh này được nhân viên y tế thăm khám, xử trí và theo dõi sức khỏe. Sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe của các học sinh đã ổn định.

Hiện nguyên nhân khiến 22 học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường đang được cơ quan chức năng làm rõ. Chưa có kết luận chính thức xác định loại nước các học sinh đã uống có phải là nguyên nhân gây ra sự việc hay không.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng đồ ăn, thức uống được học sinh mua và mang vào trường. Tuy nhiên, cần chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng trước khi xác định trách nhiệm của cơ sở bán hàng hoặc kết luận nguyên nhân sự việc.