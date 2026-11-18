Trưa ngày 18.11, lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin, 22 em học sinh của trường đã được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Khê cấp cứu với các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, 22 học sinh lớp 7A3 đặt mua nước uống từ bên ngoài mang vào lớp sử dụng. Sau đó, nhiều em xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: CTV

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp đưa các học sinh đến Trung tâm Y tế Hương Khê để thăm khám, cấp cứu. Hiện, sức khoẻ của 22 em đã dần ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.