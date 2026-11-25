Theo Motor1, Mỹ không áp dụng quy định thống nhất về biển số trên phạm vi toàn quốc, thay vào đó cho phép từng tiểu bang tự thiết lập các quy định riêng. Điều này đồng nghĩa chủ xe ở một số nơi sẽ không cần gắn biển số phía trước, nhưng vẫn có thể bị phạt nếu chạy xe này ra đường tại những tiểu bang khác.

Thông tin từ Hội nghị Quốc gia các cơ quan lập pháp bang (NCSL) cho hay tính đến tháng 11/2026, có 22 bang tại Mỹ chỉ yêu cầu gắn biển số sau đối với các dòng ôtô con tiêu chuẩn. Các bang còn lại, cùng với đặc khu Washington D.C., bắt buộc gắn biển kiểm soát ở cả đầu và đuôi xe, dù một số khu vực có những ngoại lệ nhất định.

Danh sách 22 bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số phía đầu xe có những cái tên tiêu biểu như Alaska, Florida, North Carolina, Pennsylvania, Utah… Với tài xế tại các bang này, việc để trống khung gắn biển số phía trước không phải là lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, các yêu cầu vẫn có thể thay đổi tùy theo phân loại phương tiện và hình thức đăng ký, do vậy việc kiểm tra quy định tại địa phương được khuyến cáo là cần thiết.

Cắt giảm chi phí

Theo Motor1, việc sản xuất hàng triệu biển số xe sẽ tiêu tốn không ít tiền bạc. Việc loại bỏ biển kiểm soát phía trước do vậy giúp các bang cắt giảm chi phí đáng kể. Mỗi tấm biển số lắp thêm cho từng xe đều đòi hỏi thêm vật liệu, quy trình gia công, xử lý và phân phối.

Khoản tiết kiệm này tương đối nhỏ trên từng xe đơn lẻ, nhưng sẽ lớn đáng kể khi áp dụng trên quy mô toàn bang. Chẳng hạn ở Wyoming, Sở Giao thông vận tải ước tính việc chuyển từ bắt buộc gắn 2 biển số xuống còn một có thể giúp bang này tiết kiệm khoảng 407.977 USD/năm.

Khoảng chênh lệch bao gồm cắt giảm chi phí cho nhôm, màng phản quang, vật liệu đóng gói và tem đăng ký. Dù con số thực tế khác nhau giữa từng bang, lợi ích tài chính nhìn chung là yếu tố chính dẫn đến quyết định này.

Một lý do khác khiến nhiều bang không bắt buộc gắn biển số trước liên quan đến thiết kế xe. Ôtô hiện đại sở hữu phần cản trước ngày càng cầu kỳ, các chi tiết khí động học, lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng những đường nét tạo hình đặc trưng. Việc gắn thêm một tấm kim loại hình chữ nhật có thể phá vỡ tính thẩm mỹ của những chi tiết này.

Điều này đặc biệt dễ nhận thấy trên các dòng xe thể thao và xe sang, nơi các nhà thiết kế đã dành ra nhiều công sức để “trau chuốt” diện mạo phần đầu xe. Một số mẫu xe thậm chí còn không trang bị vị trí lắp biển số trước tại vài thị trường nhất định.

Đối với chủ xe, quy định chỉ dùng biển số sau đồng nghĩa họ không phải khoan lỗ lên phần cản trước, hay phải mua thêm giá đỡ biển số bên ngoài. Quy định này cũng mang lại cho các hãng xe nhiều sự tự do hơn trong thiết kế mà không phải tính toán chỗ gắn biển số trước cho tất cả dòng xe.

Vì sao cần gắn biển số trước?

Dù vậy, không thể phủ nhận biển số gắn phía trước vẫn là chi tiết quan trọng trên ôtô. Một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở công tác thực thi pháp luật, khi biển số trước sẽ hỗ trợ nhận diện phương tiện, đặc biệt khi xe đang tiến lại gần cảnh sát giao thông hoặc camera giám sát.

Chi tiết này cũng có thể hỗ trợ các điều tra viên xác định phương tiện liên quan đến tai nạn, các vụ bỏ trốn sau khi gây tai nạn hay những hành vi phạm pháp khác. Các hệ thống nhận diện biển số tự động cũng được hưởng lợi khi có thể đọc thông tin biển kiểm soát ở cả hai đầu xe, tăng khả năng ghi nhận thông tin nhận dạng.

Cần lưu ý rằng biển số gắn phía trước không đảm bảo tất cả phương tiện đi qua hệ thống giám sát đều sẽ được nhận diện. Bụi bẩn, các vết hư hỏng, điều kiện ánh sáng kém và vật cản vẫn có thể khiến các ký tự trên biển kiểm soát trở nên khó đọc.

Dẫu vậy, số tiểu bang tại Mỹ bắt buộc gắn 2 biển số nhìn chung vẫn xem khả năng nhận diện bổ sung này là xứng đáng để đánh đổi với mức chi phí tương đối khiêm tốn.

Những nơi đổi ý

Các quy định bắt buộc gắn biển số phía trước không phải là bất biến. Qua nhiều năm, một số bang đã xem xét lại và nhận thấy lợi ích về tài chính cũng như thiết kế của hệ thống một biển số là vượt trội hơn so với việc duy trì 2 biển.

Bang Ohio đã bãi bỏ quy định bắt buộc gắn biển số trước vào ngày 1/7/2020, trong khi Alaska cũng ngừng yêu cầu biển số trước đối với xe du lịch thông thường vào năm 2022. Utah tiếp bước sau đó khi xóa bỏ quy định chung về biển số gắn phía trước, vốn đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Tuy nhiên, tài xế tại Mỹ được lưu ý rằng không nên mặc định rằng có thể tháo biển số trước chỉ vì một bang khác không yêu cầu. Các quy định về biển số nhìn chung phụ thuộc vào nơi chiếc xe được đăng ký, chứ không chỉ nơi đang lưu thông. Chẳng hạn, California và Texas vẫn tiếp tục bắt buộc gắn cả biển số trước và sau đối với phần lớn ôtô du lịch.