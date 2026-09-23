22,50 - 24,35 điểm để xét học bổng ngành chiến lược

Năm 2026, mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành-Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật. (Ảnh: MOET)

Năm 2026, mức điểm cao nhất 24,35

Theo Quyết định, mức điểm được sử dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, làm căn cứ thực hiện chính sách học bổng theo quy định của Chính phủ.

Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm.

Mức điểm cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành gồm Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật. Một số nhóm ngành có mức điểm cao gồm Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 23,95 điểm; Máy tính 23,85 điểm; Toán học và Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật cùng 23,60 điểm.

Ở mức 22,50 điểm có các nhóm ngành Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

Đối với năm tuyển sinh 2025, mức điểm của 15 nhóm ngành cũng dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, Vật lý kỹ thuật có mức điểm cao nhất, 24,35 điểm; Khoa học vật chất và Máy tính cùng ở mức 24,30 điểm; Toán học và Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông cùng ở mức 24,10 điểm.

Căn cứ mức điểm do Bộ GD&ĐT ban hành, cùng Danh mục ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng và các điều kiện, tiêu chuẩn tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, các cơ sở đào tạo xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách học bổng theo quy định.