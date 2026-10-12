218 đại biểu HĐND cấp xã An Giang cập nhật kiến thức, kỹ năng

Trao quyết định phân công ban cán sự lớp bồi dưỡng.

Sáng 12/10, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (An Giang) tổ chức khai giảng hai lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 218 học viên.

Chương trình bồi dưỡng tập trung cập nhật các kiến thức và kỹ năng cốt lõi, đi sâu vào những vấn đề trọng tâm như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; kỹ năng giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri và xây dựng nghị quyết; những nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của cơ quan dân cử nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ số hóa.