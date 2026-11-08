21 tiết mục tham gia Liên hoan 'Tiếng hát đại đoàn kết' phường Quyết Thắng

Dự Liên hoan có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng chức mừng Liên hoan.

Liên hoan thu hút 19 tổ dân phố tham gia với 21 tiết mục ca, múa, nhạc và hoạt cảnh được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Với chủ đề “Tiếng hát đại đoàn kết”, các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam cùng những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển.

Nhiều tiết mục phản ánh kết quả xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng cùng lãnh đạo phường Quyết Thắng tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham dự Liên hoan.

Một điểm nhấn của Liên hoan là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đến học sinh, sinh viên và các hạt nhân văn nghệ tại khu dân cư.

Một số tiết mục tham dự Liên hoan.

Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các ngày lễ lớn của đất nước; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường.