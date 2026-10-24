21 tiết mục tham dự vòng chung kết tìm kiếm tài năng trẻ

Phần thi nhạc cụ của thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức từ tháng 8/2026, trải qua 3 vòng: sơ khảo, bán kết và chung kết. Vòng sơ khảo có hơn 200 tiết mục tham gia, qua đó, Ban Tổ chức lựa chọn 75 tiết mục vào vòng bán kết. Sau quá trình chấm chọn, 21 tiết mục xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng chung kết.

Phần thi vũ đạo múa của thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi

Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài ở những loại hình nghệ thuật gồm: hát, vũ đạo, biểu diễn nhạc cụ và dẫn chương trình (MC).

Với sự chuẩn bị công phu, các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn đa dạng, thể hiện năng khiếu, sự tự tin và khả năng sáng tạo, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.

Phần thi vũ đạo của thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 9 giải Khuyến khích; đồng thời trao các giải chuyên đề cho những thí sinh, tiết mục xuất sắc.

Phần thi dẫn chương trình của thí sinh tại vòng chung kết cuộc thi

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh thiếu nhi thể hiện năng khiếu, giao lưu, học hỏi và phát triển các kỹ năng nghệ thuật. Qua đó, góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ các giá trị văn hóa và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.