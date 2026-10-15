21 quỹ mở cổ phiếu đẩy mạnh giải ngân, chủ yếu thuộc nhóm quy mô nhỏ

Xu hướng giải ngân của các quỹ cổ phiếu có dấu hiệu cải thiện trong tháng 9/2026, trong bối cảnh VN-Index phục hồi 5,6%. Tuy nhiên, dòng tiền giữa các quỹ có sự phân hóa đáng kể.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ FiinTrade, có 21/37 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền, so với 11/36 quỹ trong tháng trước, cho thấy nhiều quỹ đã tăng mức độ giải ngân vào thị trường.

Đáng chú ý, mức giảm tỷ trọng tiền khá mạnh tại một số quỹ. Quỹ Chứng khoán Năng động DC giảm tỷ trọng tiền từ 27,4% xuống 9,1%, tương đương giảm 18,3 điểm phần trăm. Quỹ Cổ phần Tập trung Cổ tức DC cũng giảm từ 37,9% xuống 19,1%, trong khi TCFIN giảm từ 27,7% xuống 13,2%. Đây là những quỹ có mức giải ngân đáng kể trong tháng, cho thấy đã tận dụng nhịp phục hồi của thị trường để đưa lượng tiền mặt vào cổ phiếu.

Một số quỹ khác cũng giảm mạnh tỷ trọng tiền. Quỹ Cổ phiếu United ESG Việt Nam giảm từ 6,7% xuống 3,5%; Quỹ Cổ phiếu Manulife từ 15,2% xuống 9,6%; Quỹ Cổ phiếu Techcom từ 25,5% xuống 10,4%; Quỹ Cổ phiếu Chủ động VND từ 51,8% xuống 35,8%. Đáng chú ý, Quỹ Cổ phiếu DN Vừa và Nhỏ Techcom giảm tỷ trọng tiền rất mạnh, từ 41,8% xuống 11,1%.

Ở chiều ngược lại, một số quỹ lại tăng tỷ trọng tiền, cho thấy chiến lược quản lý danh mục vẫn có sự thận trọng và không đồng nhất. Quỹ Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc tăng tỷ trọng tiền từ 8,6% lên 11,5%; Quỹ Tăng trưởng Dài hạn Việt Nam từ 9,3% lên 10,0%; VINACAPITAL-VESAF từ 9,7% lên 11,1% và VINACAPITAL-VMEF từ 5,1% lên 10,0%.

Đáng chú ý hơn, Quỹ Cổ phần Hưng Thịnh VinaCapital tăng tỷ trọng tiền từ 2,8% lên 9,1%, trong khi Quỹ Tăng trưởng Bordier tăng từ 18,3% lên 25,1%. Quỹ VINACAPITAL-VDEF cũng tăng từ 7,3% lên 11,8%. Một số quỹ duy trì mức tiền mặt rất cao, như Quỹ Tăng trưởng Bordier 25,1% và Quỹ MB Capital 24,5%, cho thấy vẫn ưu tiên khả năng linh hoạt về dòng tiền.

Dữ liệu từ 79 quỹ đầu tư cổ phiếu cho thấy hoạt động mua bán trong tháng 9/2026 có sự phân hóa rõ rệt. Ở chiều mua, MSB, TCB và PVS là những cổ phiếu được các quỹ mua ròng nổi bật nhất. Trong khi đó, lực bán tập trung chủ yếu tại OCB, ACB, VIB, POW và STB, cho thấy dòng tiền có xu hướng tái cơ cấu giữa các cổ phiếu và nhóm ngành.

MSB dẫn đầu danh sách mua ròng với khối lượng khoảng 5,9 triệu cổ phiếu, với 20 quỹ tham gia mua ròng. Đây là sự đảo chiều đáng chú ý khi MSB trước đó đã có 5 tháng liên tiếp bị bán ròng. Lực mua trong tháng 8 đến từ cả nhóm ETF và quỹ mở.

TCB đứng thứ hai với 5,1 triệu cổ phiếu được mua ròng, đồng thời là cổ phiếu có số lượng quỹ tham gia mua ròng nhiều nhất, với 21 quỹ. Một số quỹ đáng chú ý tham gia mua gồm DCDS, VFMVSF, DCDE và SSI-SCA, cho thấy xu hướng tích cực tương đối rộng thay vì chỉ đến từ một vài quỹ.

PVS được mua ròng 3,2 triệu cổ phiếu, với 10 quỹ tham gia. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp PVS được các quỹ mua ròng, trong đó lực mua chủ yếu đến từ các quỹ mở như DCDS, VinaCapital-VEOF và SSI-SCA.

Ngoài ba cổ phiếu dẫn đầu, các quỹ còn mua ròng VIX 3,0 triệu cổ phiếu, PVT 2,8 triệu cổ phiếu, VNM 2,7 triệu cổ phiếu, HHS 2,6 triệu cổ phiếu, TCH 2,5 triệu cổ phiếu, MCH 1,8 triệu cổ phiếu và FPT 1,4 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, OCB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 8,7 triệu cổ phiếu, có 5 quỹ tham gia bán ròng. Đáng chú ý, phần lớn lượng bán ròng OCB đến từ PYN Elite, chiếm khoảng 99,4% tổng khối lượng bán ròng.

ACB và VIB cùng bị bán ròng khoảng 7,7 triệu cổ phiếu, trong đó lần lượt có 15 và 7 quỹ tham gia bán ròng. STB cũng bị bán ròng 5,9 triệu cổ phiếu từ 15 quỹ. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng gồm OCB, ACB, VIB và STB tiếp tục nằm trong nhóm bị các quỹ giảm tỷ trọng.

Ở nhóm chứng khoán, VND và SHS lần lượt bị bán ròng 5,6 triệu và 5,1 triệu cổ phiếu. SHS đã có 4 tháng liên tiếp bị bán ròng, phần lớn lực bán đến từ PYN Elite. Trong khi đó, HPG bị bán ròng 5,6 triệu cổ phiếu, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp chịu áp lực bán, chủ yếu từ quỹ ETF DCVFMVN30 và các quỹ mở SSI-SCA, VinaCapital-VMEF.

Nhìn chung, dòng tiền của các quỹ trong tháng 9 cho thấy xu hướng tái cơ cấu danh mục khá rõ. Lực mua tập trung vào MSB, TCB, PVS và một số cổ phiếu riêng lẻ, trong khi nhóm ngân hàng OCB, ACB, VIB, STB cùng một số cổ phiếu chứng khoán và HPG chịu áp lực bán. Điều này cho thấy nhịp phục hồi của thị trường trong tháng 9 không kéo theo hoạt động mua đồng loạt, mà chủ yếu phản ánh sự lựa chọn cổ phiếu và tái phân bổ danh mục giữa các quỹ.