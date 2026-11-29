Khán giả trẩy hội tại Las Vegas

Trước giờ diễn ra concert Vũ Trụ "Say Hi", đông đảo khán giả đã đổ về PH Live, tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại khu vực bên ngoài sân khấu. Những hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ vào bên trong, tranh thủ check-in, chụp ảnh lưu niệm và gặp gỡ các nhóm bạn chung tình yêu với âm nhạc "Say Hi".

Khán giả xuất hiện ở nhiều độ tuổi, cho thấy sức hút của chương trình không chỉ giới hạn trong nhóm người hâm mộ trẻ.

Đáng chú ý, nhiều fandom chuẩn bị banner, phụ kiện in hình thần tượng để cổ vũ các nghệ sĩ. Hình ảnh đám đông háo hức chờ đợi trước giờ diễn góp phần tạo nên sức nóng cho đêm nhạc, đồng thời cho thấy sự hội tụ của các cộng đồng người hâm mộ Việt tại Las Vegas trong một sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

21 nghệ sĩ hội tụ, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu

Đội hình 21 nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu khiến người hâm mộ reo hò. Đến với Mỹ lần này, Vũ Trụ "Say Hi" mang theo HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, CAPTAIN BOY, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, HYO, CODY NAM VÕ, Wren Evans, CONGB, Pháp Kiều, Son.K, Song Luân và CoolKid cùng hội tụ, với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một cá tính và màu sắc âm nhạc riêng từ rap, pop, R&B đến những tiết mục giàu cảm xúc và tính trình diễn. Sự kết hợp của nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng tạo nên một không gian giao thoa giữa những gương mặt đã quen thuộc với khán giả và những nhân tố mới của hệ sinh thái "Say Hi".

Thay vì giới hạn trong câu chuyện của một mùa chương trình, concert đưa các nghệ sĩ đến từ nhiều mùa khác nhau cùng xuất hiện. Người hâm mộ có cơ hội gặp nhau trong trải nghiệm âm nhạc đầy mãn nhãn.

Best hits của ba mùa "Say Hi" khuấy động sân khấu

Với 20 tiết mục, setlist Las Vegas được xây dựng như tuyển tập những ca khúc nổi bật nhất của ba mùa Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”. Những bản hit từng tạo dấu ấn trên truyền hình, nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội được kết nối, tạo ra bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Từ Catch me if you can, Kim phút kim giờ, Tình đầu quá chén đến Lovesand, Sao hạng A, Walk, Hào quang... các ca khúc quen thuộc đưa khán giả trở lại với những dấu ấn của Anh Trai “Say Hi”.

Đáng chú ý, nhiều tiết mục được làm mới bằng cách thay đổi đội hình nghệ sĩ. Catch me if you can có sự kết hợp của Negav, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Pháp Kiều. Trong khi đó, Kim phút kim giờ quy tụ HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav, Pháp Kiều và Ali Hoàng Dương. Những sự kết hợp mới tạo thêm màu sắc cho các ca khúc vốn đã quen thuộc với người hâm mộ.

Nếu Walk là màn hội tụ cá tính của HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav và Pháp Kiều, thì Chân thành lại mang đến một khoảng lặng cảm xúc với CAPTAIN BOY, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, WEAN và CoolKid.

Không chỉ tái hiện những ca khúc từng được yêu thích, chương trình còn tạo ra những phiên bản mới thông qua sự giao thoa giữa nghệ sĩ thuộc các mùa "Say Hi". Nhờ đó, những bản hit có thêm diện mạo khác trên sân khấu Las Vegas.

Sắc màu dân gian Việt Nam tạo dấu ấn trên sân khấu quốc tế

Bên cạnh những bản phối hiện đại, chất liệu văn hóa truyền thống là điểm nhấn đặc sắc của concert. Hai tiết mục Thêu hoa dệt gấm và Bắc thang lên hỏi ông trời mang đến lát cắt khác biệt, đưa âm hưởng dân gian Việt Nam vào không gian trình diễn quốc tế.

Trong đó, Thêu hoa dệt gấm qua phần trình diễn của buitruonglinh, CONGB, JSOL và HURRYKNG khai thác những chất liệu đặc trưng của nghệ thuật dân gian Bắc Bộ như ca trù, hát xẩm, chèo và quan họ.

Tiếng đàn đáy, lối hát, cách gieo vần và đối đáp dân gian được kết hợp cùng pop, R&B và rap hiện đại, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng. Tiết mục còn tái hiện tinh thần những gánh hát và không khí hội hè qua ngôn ngữ trình diễn.

Bắc thang lên hỏi ông trời với Lamoon và Juky San mang đến không gian giàu tính nghệ thuật, nổi bật với âm hưởng dân ca ngũ cung, nhịp gõ mộc và những lớp âm thanh gợi nhắc văn hóa Á Đông. Cách chuyển tải chất liệu từ Kinh Bát Nhã thành lời tụng cùng ý tưởng sân khấu thiên đình cũng tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc.

Từ những bản hit quen thuộc đến hành trình đưa IP giải trí Việt ra thế giới

Bức tranh âm nhạc của concert tiếp tục được mở rộng với những dấu ấn từ Em Xinh “Say Hi” và Tinh Hà “Say Hi”. Các ca khúc như Cách điệu (Cách yêu đúng điệu), 50 cuộc gọi nhỡ, Bad night, Mộng duyên, Thế giới của anh và MVP (Mưa vội phóng) đưa những màu sắc mới của hệ sinh thái "Say Hi" đến với sân khấu Las Vegas.

Đặc biệt, Cách điệu (Cách yêu đúng điệu) với Lamoon, Juky San, HYO và CONGB tạo nên sự kết hợp thú vị khiến khán giả hò hét. Khép lại hành trình âm nhạc là Hào quang, bản hit gắn với nhiều dấu ấn của Anh Trai “Say Hi”. Phiên bản Las Vegas có sự trở lại của Dương Domic và Pháp Kiều cùng Negav.

Sau hai đêm concert Anh Trai “Say Hi” tại Las Vegas năm 2025, sự trở lại của thương hiệu trong năm 2026 với quy mô 21 nghệ sĩ và dấu ấn từ ba mùa chương trình tiếp tục nối dài hành trình quốc tế của IP. Từ những bản hit phủ sóng mạng xã hội đến các tiết mục mang đậm chất liệu dân gian, Vũ Trụ “Say Hi” đã mang đến Las Vegas một bức tranh đa dạng về âm nhạc và giải trí Việt Nam.