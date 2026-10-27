21 năm tìm anh trai, người em gái nhận tin vui từ TP.HCM

Gia đình bà Trần Thị Bảy đoàn tụ cùng người thân sau 21 năm mất liên lạc. Ảnh: Công an xã Lệ Thủy

Ngày 23/10, Công an xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) nhận được thư cảm ơn của bà Trần Thị Bảy (SN 1972, trú thôn Thượng Giang, xã Lệ Thủy) sau khi lực lượng Công an hỗ trợ gia đình tìm lại người anh trai mất liên lạc suốt 21 năm.

Trong thư, bà Bảy bày tỏ niềm xúc động khi người thân mà gia đình tìm kiếm suốt hơn hai thập kỷ cuối cùng đã được trở về quê hương.

21 năm tìm kiếm trong vô vọng

Theo nội dung bức thư, anh trai ruột của bà Bảy là ông Trần Công Anh (SN 1957), mất liên lạc với gia đình từ khoảng năm 2005, khi ông 48 tuổi.

Kể từ đó, gia đình không nhận được thông tin về nơi ở cũng như tình trạng của ông. Dù đã tìm kiếm ở nhiều nơi, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Thời gian trôi qua, từ những ngày đầu mong ngóng tin tức đến hơn hai thập kỷ xa cách, gia đình bà Bảy vẫn chưa thể tìm được người thân.

Hy vọng được nhen nhóm khi gia đình nhận được thông tin ông Anh có thể đang ở TP.HCM. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu chưa đủ để xác định chính xác tung tích của ông.

Trước manh mối này, bà Bảy đã tìm đến Công an xã Lệ Thủy, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người anh trai mất liên lạc nhiều năm.

Từ manh mối ở TP.HCM đến cuộc đoàn tụ sau 21 năm

Tiếp nhận thông tin từ gia đình, Công an xã Lệ Thủy đã triển khai các biện pháp xác minh, chủ động liên hệ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức liên quan để tìm kiếm ông Trần Công Anh.

Qua quá trình phối hợp, lực lượng Công an xác định ông Anh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở TP.HCM.

Sau khi xác định được nơi ở của ông Anh, Công an xã Lệ Thủy tiếp tục hỗ trợ kết nối thông tin, tạo điều kiện để gia đình liên hệ, gặp lại và đón ông trở về quê hương.

Sau 21 năm mất liên lạc, cuộc tìm kiếm kéo dài hơn hai thập kỷ của gia đình bà Bảy cuối cùng đã có kết quả.

Trong thư gửi Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Lệ Thủy, bà Bảy xúc động viết: “Sau bao nhiêu năm mòn mỏi ngóng chờ tin tức, đến nay gia đình tôi đã gặp và nhận anh trai về nhà”.

Bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lệ Thủy vì đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm xa cách.

Từ một manh mối về người thân có thể đang ở TP.HCM, sự hỗ trợ xác minh, kết nối của lực lượng Công an cơ sở đã giúp gia đình bà Bảy tìm được người anh trai mà họ mong ngóng suốt 21 năm.

Câu chuyện không chỉ mang đến niềm vui đoàn tụ cho một gia đình, mà còn cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân.

Sau hơn hai thập kỷ tìm kiếm, điều gia đình bà Bảy mong mỏi cuối cùng đã trở thành hiện thực: người anh trai mất liên lạc năm nào đã được trở về nhà.