21 mô hình tham gia cuộc thi mô hình đèn Trung thu phường An Tường

Dự đêm hội có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu dự Đêm hội trăng rằm.

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại Đêm hội trăng rằm phường An Tường.

Tham gia cuộc thi có 21 mô hình của các tổ dân phố trên địa bàn. Các mô hình được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết của người dân. Mỗi mô hình được làm từ nhiều chất liệu đa dạng, tái hiện hình ảnh quê hương, nhân vật cổ tích, lịch sử mang ý nghĩa giáo dục truyền thống.

Lãnh đạo UBND phường An Tường, nhà tài trợ tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho học sinh trên địa bàn phường An Tường.

Lãnh đạo UBND phường An Tường trao quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 10 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tham gia các hoạt động của Lễ hội thành Tuyên năm 2026.

Các mô hình tham gia tại cuộc thi.

Nhiều mô hình được các tổ dân phố sáng tạo, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường An Tường đã trao 90 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tổng trị giá 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.