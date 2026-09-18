21 mô hình tham gia cuộc thi mô hình đèn Trung thu phường An Tường
Tối 18-9, UBND phường An Tường tổ chức Đêm hội trăng rằm, Cuộc thi mô hình đèn Trung thu phường An Tường năm 2026.
Dự đêm hội có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và du khách.
Tham gia cuộc thi có 21 mô hình của các tổ dân phố trên địa bàn. Các mô hình được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết của người dân. Mỗi mô hình được làm từ nhiều chất liệu đa dạng, tái hiện hình ảnh quê hương, nhân vật cổ tích, lịch sử mang ý nghĩa giáo dục truyền thống.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 10 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu tham gia các hoạt động của Lễ hội thành Tuyên năm 2026.
Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường An Tường đã trao 90 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tổng trị giá 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202609/21-mo-hinh-tham-gia-cuoc-thi-mo-hinh-den-trung-thu-phuong-an-tuong-1c05b6e/