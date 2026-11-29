Theo báo cáo nhanh lúc 8 giờ ngày 29-11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trong 24 giờ qua (8 giờ ngày 28 đến 8 giờ ngày 29-11), trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Đến sáng 29-11, mưa lớn giảm dần và chưa ghi nhận thiệt hại về người hay điểm ngập mới. Các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì trực ban, chủ động điều tiết hồ chứa nước và cảnh báo rủi ro thiên tai.

Mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cụ thể, tổng lượng mưa 24 giờ qua phổ biến 60 - 140mm, có nơi trên 160mm như Nha Trang 161mm; riêng phía bắc tỉnh phổ biến 50 - 100mm, có nơi cao hơn như Ninh Tân 133,3mm, Suối Tiên 148,8mm, Khánh Hiệp 150,2mm; phía nam phổ biến 20 - 40mm.

Lúc 7 giờ ngày 29-11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 5,01m (trên báo động 2 là 0,01m); sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 6,75m (dưới báo động 1 là 1,25m); sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ đạt 33,75m (dưới báo động 1 là 1,75m) và tại trạm Phan Rang đạt 0,37m (dưới báo động 1 là 2,13m).

Tính đến 6 giờ ngày 29-11, tổng dung tích các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 526,16/881,17 triệu m³ (59,7% dung tích thiết kế). Hiện có 21 hồ đang điều tiết hạ mực nước, đáng chú ý là các hồ Suối Trầu (31,81 m³/s), Suối Dầu (24,99 m³/s), Đắc Lộc (12,58 m³/s), Tà Rục (3,99 m³/s), Tân Giang (1,81 m³/s). Các hồ khác qua tràn tự do hoặc lưu lượng điều tiết không đáng kể.

Thời điểm sáng 29-11, mưa giảm nên không phát sinh điểm ngập mới, các tuyến đường ngập cục bộ trước đó đã rút nước, giao thông thông suốt, không phát sinh sạt lở hay thiệt hại mới. Chính quyền, cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình mưa lũ để ứng phó kịp thời.

Theo bản tin 9 giờ ngày 29-11 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, dự báo từ ngày 29 đến sáng 30-11, khu vực phía bắc tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to với lượng phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 80mm; phía nam phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 50mm; mưa có xu hướng giảm dần từ ngày 30-11. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, đô thị, sạt lở đất ở sườn dốc, nền đất yếu, cùng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.