21 dự án luật được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2027

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Chương trình lập pháp năm 2027.

Tại Kỳ họp thứ Ba,Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027), UBTVQH quyết nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND.

Tại Kỳ họp thứ Tư,Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027), dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KKHCN và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong năm 2027, UBTVQH cũng xem xét, thông qua 1 dự án pháp lệnh và 1 dự án nghị quyết, gồm: dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và dự án Nghị quyết về mức chi tổ chức và hoạt động BHXH, BHTN giai đoạn 2028-2030.

UBTVQH yêu cầu Chính phủ và các cơ quan trình dự án tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật và Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Nghị quyết yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập pháp, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình lập pháp năm 2027; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, không để xảy ra việc lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh.

Chính phủ được yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, chủ trì tiếp thu, chỉnh lý nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội, UBTVQH; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến đối với dự án và nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH. Đồng thời, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, pháp lệnh, nghị quyết.