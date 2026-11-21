Tiết mục song ca “Ngày hội đua thuyền” đơn vị Câu lạc bộ xã Gò Quao biểu diễn.

Liên hoan diễn ra từ ngày 20 đến 23/11, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026.

Các đội biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống đoàn kết các dân tộc và giới thiệu nét đẹp trang phục Khmer Nam Bộ. Điểm nhấn là trình diễn nhạc ngũ âm, loại hình âm nhạc truyền thống sử dụng nhạc cụ thuộc 5 bộ: đồng, sắc, mộc, hơi và da.

Liên hoan nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trong đồng bào Khmer.

KHẢI HUY