Đến dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu; Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Đại tá Trần Cao Kiều; Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Ban, Sở, ngành của thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh: Đối với lực lượng Công an nhân dân, văn hóa không phải là những chuẩn mực mang tính hình thức, mà được thể hiện trực tiếp qua bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, trong một Thủ đô ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, mà còn phải góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu.

Với 5 giá trị cốt lõi “Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại”, Quy tắc ứng xử đã xác lập những chuẩn mực quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức và hành vi của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, giá trị của Quy tắc không chỉ nằm ở những điều được quy định, mà quan trọng hơn là phải thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác và được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó có thể là một lời nói chuẩn mực, thái độ tận tình, cách lắng nghe chân thành hay một quyết định giải quyết công việc đúng quy định, thấu tình đạt lý.

Điểm mới của Hội thi năm nay là lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức tuyên truyền, giáo dục trực quan, sinh động.

Thay vì chỉ tiếp cận các quy định qua văn bản, 21 đội tuyển sẽ đưa những tình huống thực tiễn trong công tác và đời sống lên sân khấu.

Từ đó, các CBCS cùng nhận diện vấn đề, tìm kiếm cách ứng xử phù hợp, đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong từng hành động.

Mỗi đội tuyển tham gia 3 phần thi với tổng thang điểm 100, gồm: “Dấu ấn Công an Thủ đô” – giới thiệu về đội tuyển và những nét đặc trưng của từng cụm thi đua; “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” – kiểm tra kiến thức về Quy tắc ứng xử; “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ” – sân khấu hóa và xử lý các tình huống thực tế. Trong đó, phần thi sân khấu hóa chiếm 60 điểm, tập trung phản ánh những vấn đề gần gũi với công tác hằng ngày như giao tiếp, hướng dẫn thủ tục hành chính; ứng xử với người vi phạm pháp luật, người nước ngoài; giữ gìn kỷ cương, nghĩa tình đồng đội; bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng và kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong những tình huống phát sinh.

Toàn cảnh sự kiện.

Phần thi tìm hiểu kiến thức thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham gia.

Cũng tại Lễ khai mạc, Công an Thành phố đã tổ chức ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập, tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển từ chính những câu chuyện, tình huống thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền. Ảnh: Lam Thanh

Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng Cờ lưu niệm cho 21 đội thi. Ảnh: Lam Thanh

Song hành với Hội thi tập trung, Ban Tổ chức còn triển khai cuộc thi video ngắn trực tuyến “Quy tắc ứng xử - Từ nhận thức đến hành động”, với sự tham gia của 21 đội tuyển. Các video có thời lượng từ 60 đến 120 giây, truyền tải những tình huống và thông điệp ứng xử thiết thực, góp phần mở rộng không gian tuyên truyền trên nền tảng số, đưa nội dung giáo dục đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng hoa Ban Giám khảo Hội thi. Ảnh: Lam Thanh

Đại diện lãnh đạo Công an Thành phố khẳng định, điều quan trọng nhất mà Hội thi hướng tới không chỉ là tìm ra những đội tuyển xuất sắc hay những tiểu phẩm ấn tượng, mà là tạo sức sống mới cho Quy tắc ứng xử, để những chuẩn mực được chuyển hóa từ nhận thức thành hành động thường xuyên. Việc thực hiện Quy tắc cần được gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ và phong trào thi đua “Ba nhất”; lấy hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng, hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Các đại biểu tham quan khu vực tranh trưng bày trong khuôn khổ Hội thi.

Hội thi không chỉ là dịp để 21 đội tuyển giao lưu, thể hiện kiến thức, kỹ năng và sức sáng tạo, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa, nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân trong công việc và cuộc sống. Bởi hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô không chỉ được tạo nên từ những chiến công hay thành tích nổi bật, mà còn được bồi đắp qua từng lần tiếp xúc với Nhân dân, từng lời nói, cử chỉ, từng việc làm trách nhiệm và nghĩa tình.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11/2026, là hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa việc triển khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố; đồng thời tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 1333/QĐ-CAHN-PX03 ngày 03/3/2026 của Giám đốc CATP về ban hành Quy tắc ứng xử và Kế hoạch số 284/KH-CAHN-PX03 ngày 02/6/2026 về triển khai thực hiện Quy tắc, Hội thi còn là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.