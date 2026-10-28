21 bang Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump về quy định minh bạch doanh nghiệp

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện vận động tranh cử tại Texas. Ảnh: Reuters

Đơn kiện gửi lên Tòa án liên bang tại Oregon cho rằng quy định do chính quyền Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 8 đã miễn trừ nghĩa vụ báo cáo cho hơn 99,9% số doanh nghiệp thuộc diện áp dụng, khiến đạo luật năm 2021 gần như mất hiệu lực trên thực tế.

Liên minh các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo lập luận rằng cơ quan hành pháp không có quyền vô hiệu hóa một đạo luật do Quốc hội thông qua bằng quy định hành chính. Nhóm khởi kiện cảnh báo việc miễn trừ có thể tạo điều kiện cho chủ sở hữu thực sự của các công ty vỏ bọc trong và ngoài nước tiếp tục ẩn danh, làm gia tăng nguy cơ tội phạm tài chính.

Theo quy định mới, các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ không còn phải báo cáo thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi cho Mạng lưới Thực thi chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Các bên bị kiện gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ Tài chính, FinCEN cùng người đứng đầu Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Bộ Tài chính hiện chưa bình luận về vụ việc.

Trước đó, Bộ trưởng Scott Bessent khẳng định việc miễn trừ giúp giảm gánh nặng báo cáo cho hàng triệu chủ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, các nghị sĩ và giới chức tư pháp phản đối cho rằng quyết định này làm gia tăng nguy cơ trốn thuế, lách lệnh trừng phạt, gian lận tài chính và hoạt động của tội phạm có tổ chức.