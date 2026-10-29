21.000 viên gạch sẻ chia từ Triển lãm 'Miền Mộng': Dấu ấn nghệ thuật vì cộng đồng cùng Quỹ Vầng trăng khuyết

Lễ khai mạc Triển lãm. (Nguồn: BTC)

Đặc biệt, toàn bộ doanh thu vé được đóng góp cho dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung, tương đương 21.000 viên gạch theo thông điệp “1.000 đồng = 1 viên gạch”.

21.000 viên gạch quy đổi - dấu ấn từ sự chung tay của cộng đồng

Khép lại hai ngày diễn ra vào 24-25/10 tại Area 75 - Art & Auction, Hà Nội, Triển lãm nghệ thuật tương tác “Miền Mộng” 2026 ghi nhận những kết quả đáng nhớ. Với sự tham gia của 150 lượt khách, 17 nghệ sĩ và hơn 30 tác phẩm, Triển lãm không chỉ mang nghệ thuật đến gần công chúng mà còn kết nối trải nghiệm sáng tạo với một mục tiêu cộng đồng cụ thể.

Tổng doanh thu vé đạt 21 triệu đồng, toàn bộ được đóng góp cho dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung. Theo thông điệp “1.000 đồng = 1 viên gạch”, khoản đóng góp tương đương 21.000 viên gạch quy đổi - một kết quả ghi nhận sự chung tay của những người đã lựa chọn dành thời gian và sự quan tâm cho triển lãm. Kết quả gây quỹ cũng đánh dấu nỗ lực của nhóm sinh viên Khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc kết nối nghệ thuật với hoạt động thiện nguyện.

Chung tay xây dựng Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung

Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung tại Thái Nguyên hướng tới phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi bền vững, xây dựng môi trường sống an toàn, nơi người cao tuổi neo đơn và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, chăm sóc và tôn trọng phẩm giá.

Theo thông tin về dự án, mái ấm do bà Nguyễn Thị Nguyệt gây dựng đã có hơn 13 năm hoạt động, chăm sóc gần 100 người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người cao tuổi neo đơn và trẻ mồ côi.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ về dự án Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung. (Nguồn: BTC)

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: “Tôi không bận tâm người khác nói mình như nào. Với tôi, giúp đỡ được những người có hoàn cảnh khó khăn, cho họ một nơi nương tựa đã là niềm hạnh phúc rồi”.

Những dấu ấn nhỏ tiếp nối hành trình

Mang chủ đề về những giấc mơ bị lãng quên và ký ức còn dang dở, “Miền Mộng” 2026 quy tụ các tác phẩm hội họa, điêu khắc trong một hành trình trải nghiệm nghệ thuật tương tác. Khách tham quan không chỉ thưởng lãm tác phẩm mà còn có cơ hội khám phá thông điệp ẩn chứa trong không gian trưng bày.

Một trong những hoạt động để lại dấu ấn là ký tên lên gạch, nơi khách tham quan trực tiếp gửi gắm sự ủng hộ của mình tới hành trình xây dựng làng. Đặc biệt, 10 viên gạch đầu tiên có chữ ký của người tham gia sẽ được sử dụng trong quá trình xây dựng Làng người già Bà Nguyệt Bao Dung, lưu giữ dấu ấn từ những người đã cùng Triển lãm lan tỏa thông điệp sẻ chia.

Khách tham quan gửi gắm thông điệp trên từng viên gạch. (Nguồn: BTC)

Triển lãm khép lại nhưng những đóng góp từ sự kiện sẽ tiếp tục hướng về mục tiêu cộng đồng. Với 21.000 viên gạch quy đổi, hơn 30 tác phẩm nghệ thuật và sự tham gia của công chúng, Triển lãm ghi dấu một hành trình mà ở đó, nghệ thuật không chỉ tạo ra trải nghiệm, mà còn mở ra cơ hội để nhiều người cùng góp sức cho một mái nhà dành cho người cao tuổi neo đơn.