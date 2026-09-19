2027 - năm gay cấn nhất lịch sử điện ảnh: Siêu anh hùng đối đầu Vũ trụ quái thú

Gần đây, không ít khán giả bày tỏ sự háo hức dành cho nền điện ảnh trong năm 2027, dù cho năm 2026 vẫn chưa khép lại. Thậm chí, có một số ý kiến cho rằng đây là một trong những thời điểm bùng nổ nhất của điện ảnh Hollywood.

Dàn phim siêu anh hùng rầm rộ

Tâm điểm của dòng phim siêu anh hùng trong năm 2027 gọi tên Marvel lẫn DC với những "con tướng" khủng. Avengers: Secret Wars (dự kiến ra mắt 17/12/2027)được xem là cú khép lại hoành tráng cho Kỷ nguyên Đa vũ trụ, đánh dấu cuộc chiến "ăn thua đủ" giữa Doctor Doom và phe chính diện.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (dự kiến ra mắt 18/6/2027) là phần kết được mong chờ trong chuỗi phim về Người Nhện Miles Morales, dự kiến tiếp tục tham gia cuộc chiến giải thưởng.

Về phía DC, Man of Tomorrow (dự kiến ra mắt 9/7/2027) mở ra bước tiến mới cho vũ trụ điện ảnh tái thiết dưới thời James Gunn, đưa hình tượng Siêu Nhân trở lại vị thế trung tâm. Trong khi đó, dự án độc lập The Batman Part II (dự kiến ra mắt 1/10/2027) của đạo diễn Matt Reeves tiếp tục đào sâu vào thế giới ngầm tăm tối tại thành phố Gotham, nối tiếp câu chuyện phá án đầy kịch tính của Người Dơi do Robert Pattinson thủ vai.

Disney cùng "bộ sưu tập" siêu phẩm

Thương hiệu Disney tiếp tục hâm nóng phòng vé với Frozen 3 (dự kiến ra mắt 24/11/2027), đưa khán giả trở lại vương quốc Arendelle cùng hai chị em Elsa và Anna trong một hành trình kỳ thú mới. Không chịu kém cạnh, Ice Age: Boiling Point (dự kiến ra mắt 5/2/2027) đánh dấu sự trở lại của thương hiệu Kỷ Băng Hà sau nhiều năm vắng bóng, cùng với dự án The Simpsons Movie 3 (dự kiến ra mắt 3/9/2027) đưa gia đình da vàng nổi tiếng trở lại rạp.

Ở mảng phim viễn tưởng, Lucasfilm trình làng Star Wars: Starfighter (dự kiến ra mắt 28/5/2027), mở ra một chương phiêu lưu mới giữa không gian bao la của dải ngân hà. Đặc biệt, Pixar sẽ tung ra dự án tiếp theo Gatto (dự kiến ra mắt 5/3/2027)về những chú mèo lang thang, được dự đoán mang đến hành trình phiêu lưu mới hấp dẫn.

Hàng loạt thương hiệu khủng gia nhập đường đua

Sự hấp dẫn của thị trường điện ảnh 2027 còn đến từ hàng loạt thương hiệu điện ảnh quen thuộc khác. Vũ trụ quái thú MonsterVerse tiếp tục mở rộng quy mô với Godzilla x Kong: Supernova (dự kiến ra mắt 26/3/2027), đưa hai đại quái vật đối đầu với những hiểm họa ngoài không gian hoàn toàn mới.

Thương hiệu Chúa Nhẫn tái xuất màn ảnh rộng với The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (dự kiến ra mắt 17/12/2027), tập trung khai thác góc khuất chưa từng kể về nhân vật Gollum. Trong mảng hoạt hình, gã chằn tinh Shrek gây bất ngờ khi xác nhận tái xuất trong Shrek 5, dự kiến ra mắt 30/6/2027.

Mảng chuyển thể game cũng bùng nổ không kém với Sonic the Hedgehog 4 (dự kiến ra mắt 19/3/2027), Minecraft 2 (dự kiến ra mắt 23/7/2027) và The Legend of Zelda (dự kiến ra mắt 30/4/2027). Dòng phim giật gân, kinh dị cũng không đứng ngoài cuộc đua khi thương hiệu A Quiet Place Part 3 (dự kiến ra mắt 30/7/2027) chính thức khép lại bộ ba phim quái vật "nhạy âm", và cuối cùng là màn trừ tà được mong chờ nhất trong The Exorcist: Martyrs (dự kiến ra mắt 12/3/2027) của đạo diễn Mike Flanagan.