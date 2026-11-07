2027 là năm bản lề cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Gia Lai

Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý các thông tin có cơ sở khoa học, tiến hành khảo sát, tìm kiếm tại 37 khu vực trong nước và 4 khu vực ngoài nước. Qua đó, đã quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ, đạt 21,79%; trong đó, ngoài nước 28 hài cốt và 57 hài cốt trong nước (số liệu tính từ ngày 1/11/2025).

Gia Lai đang tập trung công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, toàn lực lượng đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Quân khu 5 và mục tiêu, nhiệm vụ "Chiến dịch 500 ngày đêm", Ban chỉ đạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức xuất quân tìm kiếm, quy tập quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia ngay trong mùa mưa năm 2026. Lực lượng chuyên trách khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, địa hình, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Tiếp nhận, rà soát, xác minh thông tin và tìm kiếm, quy tập trên diện rộng tại 53 làng/28 xã, phường thuộc 19 huyện, thành phố của 3 tỉnh.

Ban chỉ đạo xác định, phải luôn bám sát phương châm "6 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền. Phát huy sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng, "mệnh lệnh trái tim". Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho các lực lượng trực tiếp tham gia Chiến dịch với tinh thần "bằng mọi giá" phải tìm kiếm các liệt sĩ về với đất mẹ.

Từ đó, Gia Lai xác định năm 2027 là năm bản lề để triển khai giai đoạn 2 và quyết định đến kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt, khoa học và hiệu quả hơn để tăng tốc về đích đúng thời hạn của Chiến dịch.

Năm 2027, Gia Lai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ BộTư lệnh Quân khu 5 giao. Quyết tâm hoàn thành công tác lấy mẫu mộ có một phần thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo chỉ đạo của trên. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc rà soát, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở các cấp.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập. Rà soát, xác minh, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thân nhân theo dòng mẹ của liệt sĩ chưa xác định thông tin. Bảo đảm xác định đúng quan hệ thân nhân, thông tin định danh, nơi thường trú và các thông tin cần thiết khác.

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Chủ động nắm các nguồn thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận, xây dựng kế hoạch khảo sát và tìm kiếm, quy tập chặt chẽ kịp thời, không để sót; đồng thời tránh trùng lắp gây lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.