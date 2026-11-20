Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các CLB tham gia Giải đấu.

Tham gia giải có 200 vận động viên (VĐV) đến từ 16 CLB trong tỉnh gồm: Xã Phát Diệm, phường Trung Sơn, Quân đoàn 12, Tràng An, phường Yên Sơn, Đại học Điều dưỡng Nam Định, CLB Quần vợt Hà Nam, CLB Doanh nghiệp, Công an tỉnh, phường Tây Hoa Lư, CLB Non nước, CLB Hải Hậu, phường Hoa Lư, CLB Tân Thủy, CLB Sông Đào, CLB Vicem xi măng Tam Điệp.

Lãnh đạo Trung tâm Thể thao I tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Giải.

Giải Quần vợt các CLB tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 diễn ra với các nội dung thi đấu dành cho các đồng chí lãnh đạo và VĐV phong trào. Đối với nội dung đôi nam nữ lãnh đạo không phân biệt độ tuổi. Nội dung dành cho VĐV phong trào chia nhiều độ tuổi và thi đấu 18 nội dung như: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp, đơn nam, đơn nữ... Để khuyến khích các tay vợt trẻ, năm nay, Ban Tổ chức giải còn đưa vào thi đấu thêm nội dung đơn nam, đơn nữ dưới 15 tuổi.

Một trận đấu đôi nam sau lễ khai mạc Giải.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các tay vợt đã thi đấu tự tin, bản lĩnh; cống hiến nhiều pha bóng gay cấn với chuyên môn khá cao. Giải đấu diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11.

Thông qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho hội viên các CLB trong tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nhằm đánh giá chất lượng phong trào Quần vợt của tỉnh. Đồng thời, đánh giá kết quả phong trào tập luyện môn Quần vợt sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).