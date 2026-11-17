Chiều 16/11/2026, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) tổ chức Hội nghị Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026. Sau quá trình xem xét, đánh giá với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 200 thương hiệu tiêu biểu để trao giải thưởng năm nay.

Kết quả bình chọn tiếp tục cho thấy định hướng của Sao Vàng đất Việt không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận quy mô hay tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, mà ngày càng chú trọng đến chất lượng hoạt động, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn; ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, cùng các thành viên là đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt, đơn vị kiểm toán và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã khẳng định vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của doanh nghiệp trong nước.

Theo Chủ tịch Hội đồng bình chọn, trong bối cảnh yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao, năng lực cạnh tranh không thể chỉ được nhìn nhận qua quy mô hoạt động hay tốc độ tăng trưởng. Khả năng xây dựng uy tín thương hiệu, đổi mới sáng tạo, thích ứng với biến động và duy trì định hướng phát triển bền vững đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động bình chọn và tôn vinh thương hiệu. Một giải thưởng có uy tín không chỉ cần lựa chọn đúng những doanh nghiệp có thành tích nổi bật, mà còn phải phản ánh được chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của các thương hiệu được vinh danh.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn đọc tờ trình Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 tại hội nghị.

Việc tiếp tục nâng cao chất lượng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt vì vậy mang ý nghĩa thiết thực. Thông qua quá trình đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu, giải thưởng góp phần củng cố niềm tin vào thương hiệu Việt, đồng thời tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã thống nhất lựa chọn 200 thương hiệu tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026, gồm các danh hiệu TOP10, TOP100 và TOP200 - Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Trong đó, danh hiệu TOP10 được bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đây là nhóm thương hiệu có vị trí nổi bật trong kết quả bình chọn chung tuyển, được Hội đồng lựa chọn thông qua hình thức bỏ phiếu nhằm bảo đảm tính khách quan và trách nhiệm trong quyết định cuối cùng.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay còn ghi nhận hai nội dung bình chọn đặc biệt. Hội đồng thống nhất lựa chọn 30 thương hiệu tiên phong, đồng thời bình chọn bổ sung một thương hiệu Sao Vàng đất Việt danh dự. Những nội dung này góp phần mở rộng phạm vi tôn vinh, ghi nhận các thương hiệu có dấu ấn và đóng góp nổi bật trong cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả chung tuyển năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thương hiệu Việt đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đổi mới mô hình kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Ông Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển phát biểu tại Hội nghị.

Ông Đặng Việt Bách (trái) và bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển tham dự Hội nghị.

Ông Trần Đăng Nam (giữa), Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển nêu ý kiến.

Bà Nguyễn Lưu Trà My, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển bỏ phiếu bình chọn.

Ông Nguyễn Như Kiên (giữa), Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn Chung tuyển bỏ phiếu bình chọn.

Ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (trái) và nhà báo Nguyễn Linh Anh - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Hội nghị Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại tham gia và phát biểu tại Hội nghị

Ông Âu Dương Ngọc, Uỷ viên UBTW VYEA, Phó Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt nêu ý kiến tại Hội nghị.

Các thành viên Hội đồng bình chọn Chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 bỏ phiếu bình chọn các thương hiệu cho giải thưởng tại Hội nghị.