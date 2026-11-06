200 thương hiệu quy tụ tại Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026

Đó là những nội dung trong buổi công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) sáng 6/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Lễ hội là sự kiện chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

200 thương hiệu và chuỗi đại nhạc hội bùng nổ tại Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026.

Lễ hội được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhằm góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa Thủ Đô, đồng thời thúc đẩy kết nối và giao lưu văn hóa quốc tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) tạo nên uy tín và nâng cao tính chuyên môn của Lễ hội.

Theo Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) Phạm Thị Hiền, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival) là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu cùng thưởng vị tinh hoa, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. Qua từng mùa tổ chức, lễ hội sẽ từng bước tích lũy giá trị thương hiệu, hình thành tài sản văn hóa và du lịch lâu dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của Thủ đô như một điểm đến quốc tế giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

Theo Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam Phạm Thị Hiền, lễ hội là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu cùng thưởng vị tinh hoa, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo.

Với định hướng đó, Lễ hội vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thưởng thức ẩm thực, hướng tới xây dựng một điểm hẹn có sức hút trên lịch lễ hội khu vực: nơi đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp và công chúng cùng gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo. Mỗi mùa lễ hội sẽ mở ra một chủ đề mới, làm giàu trải nghiệm và tạo lý do để du khách trở lại Hà Nội hằng năm, đồng thời thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, dịch vụ, thương mại và giải trí, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Không gian Lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2, gồm ba phân khu ẩm thực chủ đạo, hơn 200 thương hiệu uy tín hiện diện và giới thiệu những món ăn, thức uống đặc sắc. Các trải nghiệm độc đáo bao gồm Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship), Lễ hội Ẩm thực Thế giới (World Culinary Festival), Đại nhạc hội quốc tế (Firebeat Global Concert) và Không gian Văn hóa Năm châu (Global Culture Village).

Trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho Lễ hội, ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu bày tỏ: “Tôi cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến những sản phẩm BBQ tinh hoa cùng nhiều tâm huyết để “chiêu đãi” khách hàng. Tôi tin tưởng rằng Lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho rằng phát huy giá trị ẩm thực chính là góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, Hà Nội xác định giá trị ẩm thực không chỉ dừng lại ở bảo tồn và thưởng thức, mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển sản phẩm du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ. Phát huy giá trị ẩm thực chính là góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, tạo thêm sức sống cho di sản và cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Với ý nghĩa đó, Lễ hội Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 không đơn thuần là một sự kiện giới thiệu món ăn, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối quốc tế, quảng bá hình ảnh Thủ đô và thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch Hà Nội. Điểm đáng chú ý là lễ hội được xây dựng theo mô hình trải nghiệm "Eatertainment" kết hợp giữa ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và giải trí, tạo nên một không gian trải nghiệm tổng hợp, đa dạng, hấp dẫn đối với người dân Thủ đô và du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua lễ hội, Hà Nội sẽ từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hội tụ, giao lưu, sáng tạo của các giá trị ẩm thực toàn cầu. Nơi tinh hoa ẩm thực Hà Nội, Việt Nam được giới thiệu, tôn vinh và kết nối với nền ẩm thực đặc sắc của các quốc gia, châu lục, nơi các đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và những người yêu ẩm thực gặp nhau, giao lưu, chia sẻ tri thức và cùng sáng tạo.