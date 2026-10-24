200 phạm nhân tham gia chương trình ' Thắp sáng ước mơ hoàn lương'

Thượng tá Nguyễn Kiều Cơ, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ

Tại chương trình, phạm nhân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia thi trình diễn thời trang và trò chơi hái hoa dân chủ, góp phần tạo không khí vui tươi, cởi mở. Trại giam Thủ Đức hiện đang quản lý, giáo dục, cải tạo khoảng 12.000 phạm nhân.

Trao quà cho các phạm nhân

Dịp này, Ban Tổ chức trao 30 phần quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ tiếp tục nỗ lực cải tạo, sớm trở về đoàn tụ gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh H’Hồng phát biểu tại chương trình

Các phạm nhân cũng được chia sẻ thông tin về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, qua đó nắm bắt thêm các chính sách hỗ trợ, chuẩn bị điều kiện ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Kiều Cơ, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương" là dịp để mỗi phạm nhân nuôi dưỡng niềm tin, xác định mục tiêu phấn đấu phù hợp với hoàn cảnh của bản thân và chủ động chuẩn bị hành trang cho ngày trở về.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương" là dịp để mỗi phạm nhân nuôi dưỡng niềm tin, xác định mục tiêu phấn đấu phù hợp

Những năm qua, Trại giam Thủ Đức phối hợp với tổ chức Đoàn, hội triển khai nhiều hoạt động giáo dục, động viên và hỗ trợ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành án, khuyến khích người đang chấp hành án rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích sau khi tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, hội và cộng đồng đối với phạm nhân, góp phần khơi dậy khát vọng hoàn lương, hướng đến cuộc sống ổn định, tích cực sau khi chấp hành xong án phạt tù.