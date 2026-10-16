200 người dân khó khăn ở xã Ô Lâm được khám mắt miễn phí

Khám mắt miễn phí cho người dân xã Ô Lâm.

Chương trình giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện đo khúc xạ, tầm soát các bệnh lý như đục thủy tinh thể, glôcôm (cườm nước), mộng thịt và bệnh lý võng mạc.

Bên cạnh thăm khám, người dân được tư vấn cách vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ thị lực, cấp phát thuốc điều trị miễn phí. Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc cắt mộng thịt được hướng dẫn chuyển đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn An Giang để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Toàn bộ chi phí đi lại và ăn uống của người bệnh được các mạnh thường quân hỗ trợ 100%, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt.